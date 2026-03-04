POR FIN

Isabel Lobo, sobre Fernando Ónega: “Puedo prometer y prometo que no habrá otro igual”

La periodista dedica en Por Fin un emocionante recuerdo al maestro de la palabra y referente del periodismo español, al que define como una voz imprescindible de la Transición y de la propia historia de la radio.

ondacero.es

Madrid |

Fernando Ónega con Javier Gurruchaga

El recuerdo a Fernando Ónega volvió a llenar las ondas en el programa Por Fin, con Jaime Cantizano. Su compañera y amiga Isabel Lobo quiso rendirle homenaje con una intervención que trascendió el formato habitual y se convirtió en una carta sonora llena de respeto, emoción y admiración hacia quien marcó con su voz y su escritura seis décadas de historia del periodismo en España.

Un homenaje desde la emoción y la gratitud

El afectuoso mensaje comenzó con unas palabras cargadas de admiración y cariño. "Aunque pueda parecer extraño puedo prometer y prometo que no habrá otro igual", aseguró la periodista, que recordó cómo la voz de Ónega "nos sobrevoló a todos" y sigue presente "en la fibra y en el éter".

Lobo reconoció haberse sentido afortunada al escuchar los numerosos homenajes "radiados a su memoria" y compartió la idea de que sin Ónega "no se entendería la propia radio en España", una frase escuchada ese mismo día en la antena durante la conversación entre Carlos Alsina y Carlos Herrera.

El jornalero de la palabra

De Ónega, recordó su lema —"Depende"— y su manera de ejercer el oficio: "De ser: periodista. De hacer, hacerlo todo siempre que hubiera tiempo para pensárselo". Subrayó que su talento residía en hacer pensar "con sentido del humor y retranca", y evocó su infancia gallega: "Home de centolla, niño del balón de trapo de Mosteiro".

En sus palabras, la periodista retrató a Ónega como un maestro que enseñó a querer las palabras, a custodiar su valor y a pronunciarlas con humildad y generosidad.

La radio como escenario del adiós

"El gran pésame al que han podido asistir todos los españoles ha sido por la radio", dijo Lobo, aludiendo a ese duelo colectivo retransmitido a mil voces.

Su intervención cerró con una idea que convierte la despedida en compromiso: "Que esta despedida se convierta en un gran compromiso periodístico, que de la continuación hagamos el emblema: no le pongo límites a la capacidad de entrega."

Una orfandad de la palabra

Con emoción contenida, Isabel Lobo confesó sentir un "atisbo de orfandad" en este momento de cambio en el mundo y en el oficio.

"Se pierde la voz de la Transición cuando empieza otra transición", afirmó, recordando las seis décadas de legado que deja Ónega "en cada mente conquistada con su palabra tierna, brillante y audaz".

Y concluyó con una imagen poética, fiel a su estilo: "Querido Ónega, ahora que has llegado al ‘sin embargo’ de tu último comentario, nos dejas la misma mar que nos espera".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer