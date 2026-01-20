José Carlos Hernández, alcalde de Punta Umbría, la localidad donde vivía la familia Zamorano Álvarez

Todos los testimonios que hemos ido conociendo durante estos días nos han impactado de una manera u otra. Son las historias de padres, madres, amigos… que nunca se imaginaron que un accidente ferroviario podría truncar sus vidas.

Pero si hay una localidad afectada es Punta Umbría, en Huelva. De este municipio era natural la familia Zamorano Álvarez. Ayer empezamos este programa hablando de ellos. Regresaban a su casa después de pasar un fin de semana en Madrid y tras el impacto del Alvia en el que viajaban nadie conseguía contactarlos. En la tarde de este lunes se acabó confirmando que sus nombres estaban en la lista de fallecidos por esta tragedia. Hablamos de Félix Zamorano, de su mujer Cristina Álvarez, de su hijo Pepe y de Félix, sobrino de la pareja. La hija, también llamada Cristina, de tan solo 6 años, es la única que consiguió salir del tren con vida.

El alcalde de Punta Umbría se desplazó a Córdoba para estar con las familias y esta mañana, ya de vuelta en la localidad, ha guardado cinco minutos de silencio en memoria de todas las víctimas. A esta hora está con nosotros.

Una localidad muy afectada, que sigue a la espera de saber como evoluciona el caso de otra de sus vecinas: Rocío, que sigue desaparecida: "Desgraciadamente pues estamos a la espera. Queda una desaparecida más. Rocío... Que bueno, ya ha pasado bastante tiempo y que tampoco conocemos el desenlace y que su familia está pues también muy apurada... Y la verdad es que son familia muy conocida aquí, al fin y al cabo, somos un pueblo que luego se llama una localidad turística en verano, con muchísima gente que multiplica la población, pero en los meses de invierno somos un pueblo y nos conocemos todos y además esta familia pues ya digo muy conocida, muy vinculada al sector de la pesca de la mar de toda la vida"

Un alcalde que ha intentado estar con todos ellos: "He hablado todos los días con ellos. Pero ayer estuve también en Córdoba, en el Centro Cívico y estuvimos con ellos un buen rato, evidentemente pasándolo muy mal y bueno, muy difícil asumir esta situación por su parte... Y además pues toda circunstancia que se da en este accidente ha sido una brutalidad, asumirla es complicado y entonces pues bueno, pues a la espera, siempre agarrándose a la esperanza y también con ganas de poder de alguna manera tener a sus familiares ya, porque toda esta tramitación jurídica administrativa tiene también muchas complicaciones que sin duda son obras que la familia pues lo pasa muy mal."

Preguntado por la niña, única superviviente del fatal accidente, José Carlos nos cuenta: "Anoche estaba con su abuelo, en Córdoba. Ella estaba en el hotel con ellos, con su abuelo materno y bueno, ellos saben perfectamente lo mejor para ella, para afrontar este trance de esta vida."