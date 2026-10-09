Jaime Lorente: "He sentido mucho más síndrome del impostor actuando que dirigiendo"

Jaime Lorente, reconocido actor español, estrena su primera película como director de cine: 'El mal hijo'. Un film que habla sobre la adicción, pero también se centra en temas tan importantes como el apoyo de la familia y el cuidado incansable de aquellos que se preocupan.

"A pesar de hablar de cosas duras, para mí es esperanzadora", reconoce durante una entrevista en Por fin con Jaime Cantizano. "Hay algo en el perdón, en la mirada empática, en el amor, la sensibilidad, que representa tan bien Susi Sánchez interpretando a La Pascuala, que parece que ha llegado al mundo para dar y para cuidar".

Preguntado sobre por qué ha escogido un tema de este tipo para su primera película, el actor y director afirma que la principal razón es por los ingredientes que comparte con cada personaje. "Tengo un poquito con cada personaje. Comparto con el padre una etapa de oscuridad, que gracias a salir de ella he podido tener una mirada muy honesta y objetiva con el tema que trato", reconoce.

Esta historia me venía como anillo al dedo

"Una falta de gestión emocional como tiene este protagonista, Rubén, y cómo muchas veces he gestionado mi emocionalidad a través de la autodestrucción porque me han faltado herramientas. Pero también busco sin parar el cuidado y que me cuiden, abrazar un poco a la gente que me rodea (...) Esta historia me venía como anillo al dedo". En este punto recuerda que "cuando a uno le pasan cosas muy joven, uno no está muy preparado y a veces toma caminos que no son los adecuados y empieza a intentar gestionarlo a través de la oscuridad".

El papel de director siendo actor

Respecto a cómo se ha sentido dirigiendo una película teniendo en cuenta su carrera profesional, Lorente asegura que ha hecho todo lo que le gusta que hagan cuando él trabaja como actor. "Hay algo en un set de rodaje, que es un lugar muy violento, donde todo el mundo va a mil por hora y nosotros llegamos a intentar generar un momento de intimidad complicadísimo, algo muy sensible. Entonces estamos a flor de piel y yo lo único que he hecho ha sido intentar proteger eso, abrazarlo y respetarlo".

Lo único que he hecho ha sido intentar proteger eso, abrazarlo y respetarlo

Preguntado sobre si le hubiera gustado ser actor en 'El mal hijo', Lorente tiene claro que no. "No me hubiera gustado porque, como actor, transito mucho la inseguridad". De hecho, llega a afirmar que, a pesar de estar "formado como actor", ha sentido más síndrome del impostor que dirigiendo: "Esto es algo completamente mío, hay algo a nivel personal (...) Tengo muchas ganas de que la gente me conozca un poco más. Con esta película se me puede conocer más que haciendo mis trabajos actorales porque hay una tendencia en la que el actor se esconde en dos máscaras: la del personaje y la que se pone para conciliar su vida sabiendo que la gente le conoce como un personaje. Realmente tienes muy poco espacio para encontrarte a ti interpretando".

La película se estrena el próximo 16 de octubre en los cines españoles. Puedes escuchar la entrevista completa en nuestra web y app.