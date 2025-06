Descubre la historia de la primera mujer en conquistar los 14 ochomiles: Edurne Pasaban

Era el 17 de mayo de 2010 cuando Edurne y su equipo llegaron a la cima del Shisha Pangma, en el Tíbet. Es el más pequeño de los 14 ochomiles, pero menuda guerra le dio. Le costó hacerlo cinco expediciones, pero si hay algo que nunca ha hecho Edurne es rendirse. No lo hizo unos años antes, cuando después de coronar varias de las cumbres más altas del mundo, escaló la que quizás fue su montaña más difícil, una profunda depresión que la llevó a estar hospitalizada y a un intento de suicidio. Edurne sentía que no encajaba, que a sus 31 años no estaba haciendo lo que la sociedad esperaba de una mujer de su edad. Pero se rehízo y cumplió su sueño de escalar los 14 ochomiles. Entonces se hizo una de las grandes preguntas que se ha hecho en su vida: ¿Y ahora qué? Pues 15 años después, Edurne es conferenciante, coach ejecutiva, profesora, tiene una agencia que organiza expediciones en Pirineos (donde vive) y es patrona de la Fundación Montañeros para el Himalaya, que apoya la educación de niños en Nepal. Y es que el mayor logro de Edurne Pasaban no es haber sido la primera mujer en coronar los 14 ochomiles, sino haber desafiado lo que la sociedad esperaba en la carrera de su vida.