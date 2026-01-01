Joselito, del niño que cantaba en tabernas al artista que dio la vuelta al mundo: "Era lo que yo quería"

Empezó a cantar cuando era un niño con solo cuatro años. Lo hacía para ayudar a su familia en plena posguerra. "Mi padre ganaba un duro cavando olivos de sol a sol. Yo, cantando, ganaba más que él", recuerda José Jiménez Fernández, más conocido como Joselito, en Por fin. Una infancia que para nada fue fácil, marcada por la crudeza de la vida, pero que pronto daría un giro de 180 grados. Lo haría con una promesa que le hizo a su madre: le prometió que se haría millonario gracias a su voz.

Y cumplió. Tras ser descubierto por Luis Mariano y actuar en París para la televisión internacional, su vida dio un giro fulminante. El pequeño ruiseñor, así le llamaban, se convirtió en un fenómeno mundial y Joselito pasó a recorrer el planeta actuando en múltiples países. "No jugué como otros niños, pero era lo que yo quería. No siento que me robaran la infancia", afirma.

Durante décadas convivió con figuras históricas y artísticas de primer nivel, como Cantinflas, Frank Sinatra o líderes políticos de medio mundo. Sin embargo, siempre tuvo algo muy claro: mantenerse alejado de los dictadores. "A Franco nunca le di la mano", confiesa. "Franco estaba pendiente de mí. A todo el mundo lo llevaron a la mili, pero yo estaba trayéndole tantísimo dinero en divisas con mis películas que lo único que le interesaba es que yo siguiese por ahí, por el mundo", reconoce.

Cuba y Che Guevara

Uno de los episodios más desconocidos de su vida ocurrió en Cuba. En plena revolución, y cuando su entorno intentaba obligarlo a regresar a España, fue el propio Che Guevara quien intervino. "Vino a mi habitación y me dijo: 'Tú tienes que volver con Franco. No puedes cantar ni para Fidel ni para nadie. En este momento queda bajo mi protección personal' (...) Me sacó del país y me mandó a Miami", relata.

Sin duda, la trayectoria de Joselito es historia de España. Un artista que ya en la actualidad vive alejado de los focos en Utiel junto a su mujer, Marifé Gabaldón, a la que se declara desde el corazón: "Sigo enamorado como cuando éramos niños. Es el pilar de mi vida".

A las puertas de los 83 años, el niño que cantaba para sobrevivir mira atrás sin rencor y con orgullo. "Siento una gran emoción y una gran admiración por Joselito. Creo que soy el que más lo admira y por eso nunca he querido hacer nada ni tratar de seguir siendo Joselito como antes, sino respetarlo y dejarlo donde lo dejé".