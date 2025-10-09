¿A qué edad permitirías el voto? ¿Conoces la iniciativa para bajar la edad a 16 años?

Todavía queda para las elecciones, pero se nota que la maquinaria electoral está en pleno funcionamiento ya que no paramos de ver encuestas estos días.

Y no solo encuestas, sino análisis de cómo la tendencia de voto respecto a la edad va evolucionando y cómo la juventud parece que, cada vez más, se inclina por opciones de extrema derecha.

Quizás por eso el Gobierno no ha vuelto a poner encima de la mesa el debate rebajar la edad de voto de los 18 a los 16 años en los últimos meses.

Hoy debatimos en Por Fin sobre la edad de voto, y contamos para ello con Lourdes Gaitán, Doctora en Sociología, Olatz Ormaetxea, Psicóloga y Ernesto Pascual, Doctor en Ciencias Políticas.

Sobre si la rebaja de la edad de voto beneficiaría a la derecha, Ernesto Pascual comentó: "Parece que es así, pero no está tan claro. Los estudios universitarios de gran alcance dicen que no hay una vinculación directa. Lo que sí es verdad es que a esta edad la madurez psicosocial no es la misma y aunque la cognición que se utiliza a la hora de votar es fría, es verdad que puede haber más presión de los grupos, de los pares, de los que son de la misma edad y una búsqueda de estatus que hagan que haya un efecto contagio en este aspecto."

Por otra parte, Lourdes Gaitán, esta a favor absolutamente de bajar la edad de voto a los 16 años: "No hay motivos racionales para negar el voto. Negar el derecho a la participación en la vida política, en la vida pública en lo que nos interesa a todos. En lo que es no ya nuestro futuro como adultos y nuestro presente como personas jóvenes. No hay motivos racionales para negarlo. Yo respeto mucho todo aquello de la maduración, pero a mí me aburre bastante el tema de la madurez. Es como si con 17 años, 364 días no somos maduros. Al día siguiente apagamos las velas. Baja el Espíritu Santo sobre nuestra cabeza y resulta que somos maduros."

Por último, Olatz Ormaetxea fue consultada sobre la parte psicológica, si una persona joven está capacitada para tomar ese tipo de decisiones: "Por una parte sí que es verdad que a nivel de razonamiento lógico se ha visto que hay muchas similitudes en cuanto a un cerebro adulto con un cerebro adolescente. Pero sí que es cierto que quizás sí que puede tomar la decisión al momento, pero luego hay muchos factores que influyen en el propio proceso de madurativo de desarrollo de esa etapa que hace que sean mucho más vulnerables. Es decir, hay otros factores que influyen y que de alguna forma yo creo que que debemos de proteger ya que todavía son menores."