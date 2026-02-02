Dani García: "Uno no puede evolucionar en la cocina si no comparte lo que hace"

Dice Dani García, uno de los chefs más influyentes y reconocidos de la gastronomía española, que cuando él empezó con 17 años en el mundo de la cocina, sus profesores le contaban que antiguamente los grandes chefs jamás compartían una receta.

A él no es que le importe, es que le gusta compartir. Lo hace a través de las redes sociales y ahora también a través de la literatura con un libro que lleva por título “Cocina en casa como Dani”, en el que comparte su forma de cocinar a diario, con platos sencillos, sin estrés y enfocados al disfrute en casa.

Porque ahí es donde empezó todo. Su madre y su abuela cocinaban cada día, sin descanso y sin quejarse. Ese fue su primer contacto real con la cocina.

Después vendría su paso por el restaurante de Martín Berasategui, su primera estrella Michelin con apenas 25 años y una carrera ascendente que le llevaría a alcanzar las tres estrellas Michelin (un hito reservado para muy pocos cocineros).

Pero él -fiel a su carácter inquieto- no se conformó con los galardones. Cerró aquel templo gastronómico para abrir un nuevo capítulo centrado en la democratización del sabor y en llevar su cocina a un público más amplio.

Así nacieron otros proyectos como Bibo, Lobito de Mar o Leña. Algunos de ellos se encuentran en las mejores capitales del mundo como Madrid, Dubái, Nueva York, París o Londres y sus platos los han saboreado estrellas como Antonio Banderas, Sergio Ramos, Eva Longoria o Dúa Lipa.

Hoy está con nosotros para hablar sobre su trayectoria y su nuevo libro.

Un libro que tiene un misión clara: "Uno no puede evolucionar en la cocina si no comparte lo que hace"

Porque todos somos cocineros normales un par de veces al día, incluido Dani: "Cuando eres cocinero, aunque sea profesional, tienes un rincón en tu casa que tiene los mismos problemas que todo el mundo. Yo tengo una inducción, tengo una nevera normal, tengo una despensa relativamente normal también. O sea que al final tampoco tengo tanta tecnología ni 20 personas detrás mía que es lo que tendría cuando estás en un restaurante de alta cocina. Entonces he tenido que aprender también a ser rápido, a ser ágil, a intentar buscarme la vida. Hay que técnicamente hacer cosas relativamente más fáciles, pero también satisfacer un poco el placer de mi gente y de mi familia y de mi hija que además tiran en mí mucha presión por ser quien eres. O sea que sin tener un poco todo ese tipo de cosa que tienes en una cocina profesional, pues también se pueden hacer cosas divertidas. Y aquí el libro un poco enseña eso."

Otro elemento de la cocina de casa es el microondas, que Dani utiliza mucho: "Eso es lo que me ha dado el cocinero, el Dani García, de casa. O sea, el hacer las cosas rápidas. Hay millones de cosas que se pueden hacer al microondas que te hacen la vida mucho más fácil."