Laura García Lorca: "Ha sido una labor de inteligencia y amor, de conservar y difundir la obra de Federico"

Dicen que Federico García Lorca presagió su muerte en un poema. Lo escribió hacia 1930 durante su estancia en la Universidad de Columbia, cuando nadie podía imaginar que 6 años después España estaría inmersa en una Guerra Civil y él acabaría siendo fusilado y enterrado en una fosa común.

Fue el 18 de agosto de 1936. Tenía 38 años y dejaba tras de sí una obra inmensa -ya consagrada-, además de otros tantos proyectos aun por terminar.

Conscientes de la magnitud de aquel legado, sus familiares lo protegieron en el exilio, llevándolo de viaje en viaje y de casa en casa.

Con el tiempo aquel archivo disperso se aglutinó, se ordenó y se abrió a la investigación. Ahora casi 90 años después de la muerte del poeta, Laura García Lorca -su sobrina- se encuentra al frente de la Fundación Federico García Lorca y dirige la programación del centro que lleva su nombre en Granada.

Allí, conviven manuscritos, partituras, cartas, fotografías y miles de volúmenes que, sin duda, configuran uno de los mayores tesoros de la cultura del siglo XX.

Un tesoro, y su conservación, que implicó a toda la familia de García Lorca: "Ha sido una labor de inteligencia y de amor. Creo que desde el primer momento, en agosto del 36, de sus padres y sus hermanos, fueron muy conscientes de que su vida en ese momento cambiaba y que se tenían que dedicar a la conservación y a la difusión de la obra de su hijo y de su hermano. Así es que ha sido esto que ahora aparece es ese archivo tan riquísimos. Más de 5000 documentos. Pues ha sido muy, muy complicado reunirlo. Y es labor desde el día del fusilamiento hasta hoy, que sigue creciendo. Una tarea, por otro lado, inmensamente gratificante, porque ese archivo no para de dar frutos durante décadas."

Un milagro, que no se perdiera todo: "Una labor de personas con muchísima cabeza y entrega y que supieron que sus vidas cambiaban en el momento en que fusilaron a Federico. Empezando por mi padre, que era diplomático, que, en fin, su panorama era representar una España, una España soñada, una España nueva. Y de repente, pues acaba en el exilio, siendo de alguna forma la voz de su hermano, sus hermanas Isabel y Concha, otro tanto que defienden, que conservan, que esconden, que ponen a salvo muchísimos documentos, que estaban dispersos en Granada, en Madrid y ponen todos estos materiales a salvo, en fin, en el exilio. Y bueno, finalmente, después de muchos avatares acaban primero en la Residencia de Estudiantes, que ha sido la primera sede de la Fundación durante muchísimos años y ahora finalmente en Granada, en el Centro Federico García Lorca. Hecho un proyecto hecho a la medida de la obra y la figura de Lorca."