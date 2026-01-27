Willy Bárcenas: "Este disco ha marcado esa transición a la sinceridad, no tengo cuentas con nadie ya"

Con ‘El Perro Que Fuma’, Taburete ha iniciado una nueva etapa creativa en la que baja la guardia y apuesta por una verdad más directa.

Willy Bárcena y Antón Carreño recorren amores, despedidas, viajes, noches que dejan huella y amistades que sostienen, con una mirada introspectiva que busca comprender antes que aparentar.

Su sexto disco es un viaje emocional que transita entre la celebración y la herida, entre la noche que se alarga y el amanecer que obliga a mirar de frente.

‘El Perro Que Fuma’ es una metáfora de esa voz interna que aparece cuando todo parece controlado y susurra una tentación más, un desvío, una última copa.

Un camino, el de la banda madrileña, que ha tenido "batallas" internas, pero que les ha llevado al lugar que querían: "Todo el mundo tiene sus luchas, yo creo. Es algo que a todo el mundo le pasa con una cosa o con otra. Cada uno tenemos nuestras cosas y es una cosa que no se va a acabar además, y encima va a ir evolucionando porque a lo mejor consigues vencer al perro en alguna cosa, pero aparece otro tipo de perro que te sigue fastidiando. Entonces yo creo que es la lucha que tenemos todos, todos los días y lo que hay que hacer es pues seguir intentándolo y poner buena cara al final."

Sin embargo, y a pesar del éxito, las giras y la fama, siguen teniendo los pies en el suelo: "Creo que no hemos perdido la cabeza. Los pies siguen en la tierra. No nos hemos vuelto unos idiotas. Creo que seguimos siendo de verdad las mismas personas que cuando empezamos esto hace ya 11 años. Pero bueno, es verdad que, sobre todo en los inicios, los primeros años tras una vorágine de conciertos de éxito, que han sido durante diez años, ha sido mucha, mucha tralla donde enlazamos, grabar un disco, acabar una gira, sacar ese disco, otra gira y al final eso merece. Necesitas una pausa, esa pausa que hemos tenido en 2025, donde hemos tenido tiempo para dedicarnos a otras cosas, para sacar poco a poco este este disco que habíamos grabado, El perro que fuma y nos ha venido increíble porque ahora hemos vuelto con toda la energía, todas las pilas cargadas y la gira no ha podido empezar de mejor manera."

Respecto a su música, ha tomado un rumbo que tiene que ver con su momento vital: "Las canciones surgen de cuando te ocurren cosas y sobre todo las malas noticias. A mí siempre es lo que más me ha inspirado. Pero cuando tienes una vida estable, una vida feliz, pues bueno, prefiero eso a tener una vida convulsa y escribir canciones. O sea, no lo cambiaría, pero es verdad que a veces cuesta más encontrar la inspiración. Bueno, en cualquier caso, hemos sacado este disco con unas canciones que yo creo que que resumen muy bien el momento vital en el que estamos y tenemos tiempo para pensar en el siguiente. O sea que seguro que nos pasan cosas aunque la vida sea más tranquila, pero seguirán pasándonos cosas y aventuras que nos hagan escribir canciones."