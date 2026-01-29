Jaime Pérez: "Esto es un toque de atención, la OMS no puede garantizar que el sarampión no se haya transmitido en España"

Vamos a hablar del repunte de casos de sarampión que estamos viviendo en España porque es algo que preocupa en el ámbito sanitario.

Los últimos datos evidencian que los casos han aumentado notablemente, con 397 casos confirmados en 2025, casi el doble que el año anterior.

Estas cifras han hecho que la Organización Mundial de la Salud haya retirado a nuestro país el estatus de 'libre de sarampión' que conseguimos hace una década.

Y una de las cosas que más preocupa a los expertos es que un alto porcentaje de los casos de sarampión confirmados no estaban vacunados.

Una situación que viven en otros lugares de Europa como Austria o Reino Unido, ambos países por cierto han salido también de la lista de la OMS.

Por eso reivindican la importancia de la vacunación, aunque hacen también un llamamiento a la calma.

Hoy hablamos con Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología y médico especialista en Medicina preventiva, que tiene claro que significa esto: "Lo que significa es un toque de atención. La Organización Mundial de la Salud no puede garantizar que durante este año no haya habido una transmisión continuada del virus del sarampión en España. Y es un toque de atención especialmente para reforzar las coberturas vacunales y aumentar la cobertura vacunal de triple vírica, especialmente frente al sarampión, especialmente en la segunda dosis"

Una vacunación, que ha bajado en nuestro país: "En la pandemia hubo un bache, un valle de bajada de la vacunación, que luego ha vuelto a subir. Pero sí que es verdad que no hemos llegado a ese 95%. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una enfermedad, que cada caso puede producir de 17 a 20 casos secundarios, es decir, se corre como la pólvora"