La extraña gestión en Suecia de la crisis sanitaria: "Las terrazas están llenas por el buen tiempo"

"Las terrazas están llenas con el buen tiempo", asegura Antonio Boza Serrano, un neurocientífico español que lucha contra el Alzheimer y vive en Lund, al sur de Suecia. "A día de hoy hay 2.922 fallecidos en Suecia y 18.000 contagiados", explica Boza. Nos cuenta que les recomiendan no hacer grandes desplazamientos, pero asegura que "la actividad diaria no se ha modificado".

"Te recomiendan el teletrabajo, pero no te impiden ir al laboratorio si tienes que hacer algo urgente", cuenta. "Al principio de la pandemia cuando había más preocupación nos mandaron una encuesta para saber qué trabajos podíamos hacer desde casa y cuáles no", desarrolla. Boza teme que la primavera sea un escenario para la incubación del virus.

El neurocientífico también observa que los anaqueles de las farmacias siguen repletos de geles hidroalcohólicos. Y la gente no compra en los supermercados con intención de tener reservas suficientes en sus despensas. "He seguido viendo a personas mayores mezcladas con jóvenes pese a que no se les recomienda salir", cuenta.

