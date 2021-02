Guillermo Díaz, sobre 'Troya': "Tiene la misma fiabilidad que 'El señor de los anillos', ninguna"

La gran pantalla a veces nos engaña y puede que una flecha no sea tan mortal como nos han hecho creer.

Guillermo Díaz, autor de ‘Grandes batallas en la pantalla’ y Diputado de Ciudadanos en el Congreso de Málaga, explica que la gran pantalla sirve para contar contextos que un guionista tiene en la cabeza y, por ello, “se sacrifican partes de la historia”.

El autor del libro cuenta cómo surgió la idea de hacer este proyecto: “Volvía de trabajar en la madrugada conduciendo y escuchando la radio, La Rosa de los Vientos. Tenía lugar una conversación apasionante en la tertulia de las 4C, como era habitual. De repente una afirmación de Carlos Canales me hizo parar el coche en la autovía por miedo a que se perdiera la señal. Vino a decir algo así como que en las batallas de la Antigüedad no moría tanta gente; que las batallas no eran como vemos en las películas, que las grandes matanzas eran durante las persecuciones que se producían tras el combate. Que Hollywood había tergiversado todo”.

Díaz nos trae algunos ejemplos: “Las grandes masacres se producían cuando la batalla ya había terminado no como nos han mostrado hasta el momento”.

También dice que “casi todo en ‘Troya' es mito": "Es la película que más se aleja de la realidad. Tiene la misma fiabilidad que ‘El señor de los anillos’: ninguna. Está hecha para entretener”.