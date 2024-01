El drama de los pacientes con secuelas de Covid persistente: "La anosmia es peligrosa, puede haber un incendio detrás de ti y ni te enteras"

"A partir de que se me van olfato y sabor, veo que las personas de mi entorno que les ha pasado lo mismo, empiezan a recuperarlo y yo no recupero nada. Me iba dando tiempo, pasa un mes y no lo recupero o hay muchos alimentos que no me saben a nada. A los que nos pasa esto, comemos del recuerdo. Hasta que no te pasa esto, ni lo concibes y lo que para unas personas puede ser en plan "qué rabia", para nosotros es muy muy duro. Si no lo vives no sabes valorar hasta qué punto es jorobado", son las declaraciones que envió Anais, una oyente de Onda Cero, un día en el que se hablaba de las secuelas del Covid.

Hay muchas personas, cerca de dos millones, que son invisibles España porque todavía no hay métodos de recuperación efectivos a corto plazo que den señales de que la cosa puede ir a mejor. Hay personas que viven con fatiga, cansancio repentino, sin olfato o gusto. Por esto razón, nos queríamos centrar en qué pasa con estas personas.

El peligro de vivir con anosmia

José Méndez es un economista de 50 años que más tarde se hizo presidente de la Asociación Madrileña de Covid persistente. En 2021 se contagió de Covid-19 y desde entonces arrastra una serie de secuelas, entre las que está la anosmia, es decir, la falta de olfato.

La anosmia es algo que no te limita tanto como otros síntomas,pero puede tener repercusiones muy serias, "es muy complicado porque muchas veces son quienes están a tu alrededor de mí los que se dan cuenta de cosas. Por ejemplo, que mi olor corporal no es el adecuado, que se me ha olvidado poner el extractor de humos".

Incluso, hay situaciones que pueden ser un verdadero peligro: "Hace un par de años, se dejaron el gas encendido en la cocina y yo estaba desayunando ahí y ni me enteré. Puede incluso haber un incendio detrás de ti y tú no enterarte".

Méndez explica que se una enfermedad complicada de tratar porque cada persona tiene un síntoma diferente y eso es lo que ha "vuelto loco al mundo científico". Se está avanzando mucho, pero no se llega a nada que palíe "los problemas que tenemos".

Nuevos avances en Covid persistente

A esto también se refiere el doctor Joan Soriano, epidemiólogo del Hospital La Princesa de Madrid y consultor del estudio sobre el Covid persistente de la OMS, que asegura que el Covid es un virus "muy malo porque sabemos muchas cosas de él, pero sólo durante cuatro años".

No obstante y a pesar de esto, hay mucha gente investigando para conocer cada vez más información sobre el Covid persistente: "La última semana hemos tenido uno de los primeros biomarcadores en sangre de Covid persistente", asegura.

"En la Revista Science, un grupo de investigación suizo detectó en el sistema del complemento -una parte del sistema inmune que ayuda en la respuesta a las agresiones víricas y bacterianas- un incremento de las proteínas C5BC6 y una disminución de las C7, que eran un muy buen biomarcador del Covid persistente y su gravedad. Este grupo dijo que se estaba preparando un test diagnóstico", lo que supone una "muy buena noticia porque las definiciones que tenemos de Covid persistente son definiciones por los síntomas, pero tener un biomarcador nos ayudará mucho a hacer mejores ensayos clínicos", explica.