Pacientes de Covid persistente piden que no se les olvide: "Hay gente de 30 años haciendo vida de ancianos de 80"

El nivel de alerta no es el mismo que hace unos años, pero el Covid-19 continúa estando muy presente. Prueba de ello es el repunte de casos que las nuevas variantes y la relajación en la vacunación han provocado entre la población, no sólo de España sino también del resto de Europa y América.

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Lorenzo Armenteros, explicaba en Onda Cero que los sanitarios estaban recibiendo de media "entre cuatro, cinco o seis casos diarios". A pesar de ello, criticaba que la tendencia a "gripalizar" la enfermedad hacía que la gente le hubiera perdido el miedo y mucha hubiera dejado de ser "solidaria" al no usar mascarilla en lugares concurridos o mientras tenían síntomas.

También criticaba la decisión de no vacunar a la población en general -tendencia que se va a hacer en Europa y Estados Unidos-, algo "precipitado" porque el incremento de casos puede tener otras consecuencias como "la persistencia de síntomas o convertirse en un Covid persistente". y es que, según los últimos datos del SEMG, esta enfermedad la padece el 10% de las personas que se han infectado del SARs-CoV-2.

"Síntomas durante semanas, meses o años"

El Ministerio de Sanidad publica en una infografía, implica la persistencia de síntomas de Covid-19 y otros asociados "semanas, meses o, incluso, años después de la infección inicial".

Vivir con más de 40 síntomas de Covid persistente

Cada vez son más los pacientes que tienen síntomas asociados al Covid persistente y las encargadas de darles voz y visibilidad son las distintas asociaciones de afectados por la enfermedad, que llevan mucho tiempo pidiendo medios e inversión para su investigación. Quieren que se estudie, que se encuentren las causas de por qué se produce y se inicie la búsqueda para un tratamiento efectivo sin tener que pasar por multitud de especialistas.

"En mi caso, he ido a más de diez. No es normal que sea el médico de Atención Primaria quien te tenga que mandar primero al cardiólogo, después al ginecólogo, más tarde al neurólogo, después al oftalmólogo, al endocrino y un largo etcétera. ¿Cuánto tiempo pasa entre consulta y consulta?". Son palabras de Sandra, paciente y directiva del colectivo Covid Persistente Andalucía, uno de los que forman parte de Long Covid Acts (Autonomous Communities Together Spain), una alianza de varias asociaciones autonómicas de afectados de Covid persistente que colabora con la SEMG.

Hace un año, Onda Cero se puso en contacto con ella para que nos relatase el infierno que suponía vivir con más de 40 síntomas de Covid persistente. Estos sólo eran algunos de ellos:

Dolor de cabeza.

Dolor de oídos.

Eccemas.

Poliartralgias.

Febrícula.

Dolores musculares.

Diarreas.

Tos.

Dolores estomacales.

Cansancio generalizado extremo.

Taquicardia.

Disnea.

Fallos de memoria.

Hormigueo en la cabeza.

Mareos.

Presión en el pecho.

Bajo estado de ánimo.

Dificultad para recordar palabras.

Dislexia escrita y hablada.

Rigidez cervical.

Extrasístoles.

Sequedad extrema en la piel.

Ruido en los oídos.

Ronquera.

Dolor de ojos.

Visión borrosa.

Sudoraciones con escalofríos.

Moscas volantes.

Alteraciones menstruales.

Rinitis.

Dolor de espalda.

Dolor de garganta.

Disfagia.

Vista cansada.

Disautonomía.

La disautonomía es el más grave de todos, ya que se manifiesta bajando la saturación de oxígeno y subiendo las pulsaciones, lo que provoca que Sandra pierda el conocimiento con frecuencia: "Ya han sido varias las caídas que he sufrido golpeándome por todo el cuerpo", contaba. Además, explicaba que sufría muchos brotes (aparición de varios de estos síntomas con más fuerza) 10 o 15 días antes de la menstruación, algo que la dejaba completamente incapacitada y que, desgraciadamente, continúa sufriendo en la actualidad.

"Muchos se reinfectan y vuelven a empezar con síntomas que ya habían superado"

Estos días, Onda Cero ha vuelto a ponerse en contacto con ella para conocer su evolución: "Sigo teniendo los mismos síntomas, algunos más agudizados, otros menos. Lo mismo estoy muy cansada y no puedo, que otro día tengo dolor de cabeza. Me estoy quedando sin pelo. Todo continúa después de tres años. Hago ahora tres años de Covid persistente y no ha cambiado nada"

Además, explica cómo viven la "gripalización" que se está haciendo del Covid-19. Asegura que "hasta día de hoy están entrando personas afectadas en la asociación, la última, en agosto de 2023" y que cada vez se están reinfectando más, lo que implica que pacientes con Covid persistente "se resientan y vuelvan a empezar con sintomatología que ya habían superado".

Denuncian que tienen que ir de especialista en especialista

"Estamos teniendo muy poco apoyo, quieren hacer desaparecer la palabra Covid, pero la realidad es que dejó y sigue dejando gente que desde que se contagió no ha vuelto a recuperar su vida pasada. Estamos inmersos en una enfermedad que no sabemos si tiene o no fin. Hemos cronificado algunas enfermedades y eso es muy difícil revertirlo", afirma.

Sobre el tratamiento que les dan desde la Administración, denuncia que en muchas comunidades se están cerrando las unidades de Covid persistente y reitera que hace falta más investigación, ya que "no podemos cerrar los ojos ante casi un millón y medio de españoles que se han quedado con síntomas. Personas en edad de trabajar que han pasado de atender a sus familias y trabajos, a ser atendidos".

"Personas de 30 años haciendo vida de enfermos de 80"

Son personas que tienen que ir de especialista en especialista para que les atiendan y palien de alguna forma los síntomas que padecen: "Desde el principio, hemos pedido unidades multidisciplinares porque no es normal que el médico de Atención Primaria sea quien te tenga que mandar al cardiólogo, al ginecólogo, al neurólogo, al oftalmólogo y al endocrino. Hay personas a las que les dan el alta y no han conseguido que les vean de todos los problemas que tienen".

"Ojalá pudieran ponernos a algunas personas enfermas de Covid persistente una camarita y que eso lo vieran los que tienen potestad para ayudarnos. Tal vez entonces supieran y pudieran ver en lo que se ha convertido nuestra vida. Personas de 30, 40 y 50 años haciendo vida de personas de más de 80 enfermas", sentencia.

Tal y como dice Armenteros, es una enfermedad "inflamatoria, con alteración inmunológica y con persistencia del virus. Entonces, el tratamiento tendría que tener esas tres partes: un efecto antiviral, un efecto inmunomodulador para regular esa inmunidad y un efecto antiinflamatorio". Si se encontrase una mezcla de estos tres efectos básicos "podríamos conseguir más".