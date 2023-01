Un cometa verde, a simple vista

La última vez que pasó un cometa verde fue hace 50.000 años y Mario Viciosa califica el que se puede ver estos días de único, porque es posible que no vuelva. El científico de Por Fin No Es Lunes explica que es poco probable que un cometa impacte en la Tierra, pero eso no quita que se hagan experimentos para desviarlos, como consiguieron hacer el año pasado.

También ha querido hacer una distinción entre cometas de asteroide y de meteoritos, los primeros viajan hacia el sol y empiezan a descomponerse y los segundos son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol. La duda de esta semana está relacionada con el núcleo de la Tierra que se ha ralentizado y Mario Viciosa responde a la pregunta: ¿duran los días cada vez más o cada vez menos?