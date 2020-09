Brays Efe: "Todos tenemos un punto de superhéroes dentro de nosotros"

"Lo que pone en el DNI no nos define". Como carta de presentación, no está nada mal, y es que Brays es un "cosmohispalita", tal y como él mismo se define (o le definen). Nació en Canarias, se crió en Galicia, vivió en la Rioja y ahora reside en Madrid. Sobre la edad tal vez no hay discusión, porque rejuvenece cuando quiere o se convierte en lo que le toca en la ruleta de ‘Tu cara me suena’.

Trabajador, metódico y disfrutón del caos. De niño coleccionaba comics de la ‘Patrulla X’ y ahora protagoniza una película de superhéroes, personajes con los que el público se puede identificar porque "todos tenemos un punto de superhéroes y supervillanos y a veces hay que elegir".

Uno de sus personajes más icónicos es la representante de actores más querida por los españoles, 'Paquita Salas'. Un personaje que engancha a un público de todas las edades. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Para Brays, incluso "las nuevas generaciones pueden identificarse con Paquita porque, como ella, muchas veces no encuentran su sitio".