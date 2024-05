Carlos Soria, leyenda del alpinismo con 85 años: "Lo importante de escalar no es llegar a la cima, sino volver a casa"

Lleva toda su vida ascendiendo montañas, desde los 14 años, cuando siendo un adolescente pasó 15 días de vacaciones en La Pedriza junto a un amigo.

En el trabajo les habían prestado una lona, unos palos y unos trozos de tela con los que se construyeron una tienda de campaña.

Desde entonces su pasión por la escalada no ha hecho más que crecer. Ahora, con 85 años puede estar orgulloso de ser el único alpinista del mundo que ha conseguido alcanzar la cima de once ochomiles después de cumplir los 60 años.

No hay nadie a su edad que haya subido al K2 con 65 años ni al Annapurna con 77. Es toda una proeza, cuya clave, asegura, se encuentra en "no hundirte nunca. Seguir luchando. No dejarte caer en ningún momento".

El accidente en el que estuvo a punto de perder la vida

Ni siquiera en los momentos más complicados, como cuando estuvo a punto de perder la vida el año pasado en las laderas del Dhaulagiri. Aquel 17 de mayo, cayó a 7.700 metros de altura, cuando estaba cerca de hacer cumbre. Un sherpa le arrastró. Salió volando por los aires y se fracturó la tibia y el peroné. Fue la primera vez en su vida que tuvieron que evacuarle.

Ahora, casi un año después de aquel aparatoso accidente, no renuncia a nada. Ni siquiera al reto de coronar los 14 picos más altos del mundo. Todo dependerá de su recuperación. De momento, sus pies ya han colonizado 12 de los 14 ochomiles. Quién sabe si el Shisha Pangma y el Dhaulagiri serán las próximas conquistas de este superhéroe.

Sobre ese accidente, Soria reconoce que ha sido el año más duro de su vida y que no olvidará jamás las tres primeras horas del rescate: "Ha sido una experiencia fatal, una injusticia porque íbamos a la cumbre como nunca y ocurrió el accidente, pero a la vez no me gustaría olvidarlo porque he vivido cosas emocionantes con la gente de mi alrededor".

"Lo importante de escalar una cumbre no es llegar a la cima, sino volver a casa"

Asegura que lo más importante de escalar una cumbre no es llegar a la cima, sino volver a casa. Asegura que cuando sales del campo alto tienes que hacerte un examen de conciencia y de ciencia porque hay gente que se cree que la meta está en la cumbre y no: "Tú tienes que ir pensando no sólo en la cumbre, sino en bajar al campo base y en volver a tu casa con todos los dedos porque está muy bien subir la montaña, pero no a costa de heroicidades. Hay que repasar cómo se está y si merece o no la pena seguir".

Afirma que le queda recorrido para rato porque a pesar de tener 85 años no tiene intención de dejar de escalar montañas: "Lo hago porque me gusta, porque quiero y porque me apetece. En mi trabajo he sido muy feliz, pero tenía tiempo para tener cuatro hijas, un taller de tapicero que funcionaba y hacer deporte. Cuando se quiere, se hace lo que uno quiere. A mí, esto de subir montañas y estar en la naturaleza me ha gustado desde niño porque eso no dejaré nunca nada".

Termina la entrevista dejando una frase para los oyentes: "Llevo 20 años jubilado. Llegad a la jubilación lo mejor posible porque queda mucha vida por delante si quieres tú vivirla".