Aleixo Paz: "La música se ha convertido en mi refugio"

Lucha y coraje. Son los dos términos que pueden definir, no solo la historia de superación de Aleixo Paz, sino también a él mismo.

Desde entonces ha estado luchando con coraje para superar el accidente que dejó el 90% de su cuerpo completamente quemado. Lleva 11 años luchando con dos paradas cardiorrespiratorias y casi 50 operaciones.

Ahora tiene 20 años y su tabla de salvación ha sido la música, la única forma que ha encontrado de sacar la rabia que siente.

"La escritura siempre ha sido algo que me ha servido para expresar toda la rabia y la música se ha convertido en mi refugio", dice Aleixo Paz.

Lleva la mitad de su vida luchando, donde ha tenido que pasar años en un hospital en una cama. "Cada uno lo llevamos de una forma. La gente ahora se siente más identificada por la pandemia, ya que comprenden qué es estar encerrado".

Aleixo Paz explica que ahora intenta ir con mucho cuidado: "Ahora me fijo mucho más en lo que escribo". Además, su experiencia le ha hecho madurar: "Siempre me han dicho que con mi forma de escribir y hablar parecía más mayor. Esto me ha enseñado mucho"

Su música consigue ayudar a mucha gente: "Al final sigues porque te dicen que ayudas a la gente. Es lo único bueno”.

Dice que la rabia es lo que le mantiene vivo: "Al principio estaba cabreado con el mundo y con la gente. Ahora lo ves de otra forma y no hay que hacer daño a los demás". Igualmente, explica que ahora es bastante pesimista. "Ya no pienso en bonito", sostiene.