La Húngara: "No dije que estaba embarazada ni el día del parto: mi madre llegó al hospital pensando que tenía apendicitis"

Lleva 20 años de carrera, 20 discos publicados, se llama Sonia María Priego y, aunque tenía una trayectoria más que consolidad, su popularidad se disparó cuando C Tangana contactó con ella para que colaborara en en el tema 'Tú me dejaste de querer'. Sí, a ella le debemos el famoso "¡Toma que toma!" de la canción.

Cuenta que El madrileño le dijo que había hecho el tema pensando en ella, porque muchos momentos de su infancia y, sobre todo, de su vida sentimental, los asociaba a canciones de La Húngara. Ella encantada, porque lo admiraba mucho. Y era mutuo: "Él estaba casi más nervioso que yo cuando grabamos", dice.

El pasado viernes, 4 de marzo, compartieron escenario en el Wizink Center. "Fue muy grande", reconoce, y recuerda que ese momento en el que se arranca a cantar su 'Mala, malita, mala' hace que la gente se vuelva loca.

Ya que estaban hablando de C Tangana, Jaime Cantizano ha querido ponerle el mensaje que el músico nos ha mandado contándonos qué supone para él La Húngara: "Es un hito vital. En la adolescencia era una heroína de la cultura popular. Haber colaborado con ella ha sido increíble", decía el mensaje entre otras muchas frases que dejan clara la admiración mutua que se profesan.

Sonia está encantada de estar en la lista de los artistas más escuchados de Spotify, después de Rosalía, Aitana y Ana Mena, aunque también ha sufrido cierta discriminación. "Me han dicho de todo, que si no canto nada, que si soy no sé qué... pero si llevo en esto 20 años por algo será. "La colaboración con Tangana me ha puesto en mi sitio", reconoce.

Sobre su nombre artístico, aclara que no tiene nada que ver con Hungría. Que de pequeña cantaba y bailaba por la Pantoja y que, como en su familia no había nadie artista, su madre decía que la había cogido de debajo de un puente donde la había dejado una húngara.

La familia sorpresa de La Húngara

Sobre su historia personal, da para escribir un libro. El 21 de enero de 1995 cumplió 15 años. Dos días después, estaba dando a luz a su primera hija. Esto ya de por sí es fuerte, pero es que en su familia ni siquiera sabía que estaba embarazada. Mintió hasta el último día, nos ha contado, incluso al médico. Siguió yendo al colegio cada día. Ingresó en el hospital diciendo que le dolía la tripa y todos pensando que tenía apendicitis. Se había quedado embarazada de un amigo de su hermano.

La noticia sentó regular en su casa porque su madre limpiaba escaleras y su padre llevaba muchos años en el paro. Cuenta que su madre llegó del trabajo y le dijeron las vecinas: “Tu niña está en el hospital, que le duele la tripa” Y su madre: “Eso es el apéndice, ya verás”. Que llegó al hospital: “Hola, vengo a ver a mi hija, que le duele la tripa, será apendicitis…” Y la enfermera: “claro, claro, pase aquí” Dice que la metieron a su madre en el paritorio pero que “como es más cateta que una maceta con lunares no se enteraba de nada”.

Cuando entró en la habitación le pusieron al bebé en brazos: “toma el apéndice, dos kilos setecientos sesenta, se llama Laura”.

Con 15 años, y casi en el postparto todavía, se pone a dar clases de baile en Écija para poder mantener a la familia. Y ya en 2001, después de cantar por Rocío Jurado en un karaoke., un productor musical se acerca a hablar con ella y a pedirle el teléfono. "Yo pensé que lo que quería era ligar conmigo", asegura, así que no le dio el teléfono. Afortunadamente, sus primas, sin que ella se enterara, se lo dieron.

Empezó con reuniones y pruebas y mientras su carrera musical daba sus primeros pasos, en 2001, llega su segunda hija, a la que llama Sonia O'Hara, por Escarlata, la de 'Lo que el viento se llevó'.

Desde entonces, lleva 20 discos publicados, con temas como ‘Me duele el corazón’, ‘La media vuelta’ o ‘Déjame volar’, que canta precisamente con sus dos hijas, Laura y Sonia O’Hara