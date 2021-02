Rosario Ruiz, novia de la boda del Hospital Zendal: "Es ahora o nunca"

A veces la vida nos sorprende con situaciones que nunca antes hubiéramos imaginado. Una pandemia mundial, confinamientos extremos, distancias de seguridad. ¿Quién iba a creerse esta situación si nos la cuentan hace unos años?

Aunque son tiempos difíciles para sentir el calor de los nuestros, a veces nos encontramos con historias que nos hacen sentir que la vida sigue.

Hace apenas 10 días, se celebró la primera boda en el Hospital Zendal de Madrid. Rosario y Fernando se dieron el 'sí quiero' entre enfermeros y batas blancas tras más de 14 años de relación.

Rosario cuenta que lo que les llevó a tomar esta decisión fue el cariño, el afecto y la cantidad de tiempo que han compartido juntos. "Hubo una circunstancia tan delicada que Fernando pensó: es ahora o nunca", dice.

Además, explica cómo fue la pedida de mano: "Le mandó un mensaje a mi hijo. Yo no me lo esperaba porque nunca habíamos hablado de ello. Luego me escribió a mí y me lo pidió". Sobre todo, la sorpresa vino por la situación en la que estaban, ya que ambos se encontraban en el Hospital Zendal.

"Me puse una blusa blanca que tenía, me dieron un ramo de flores. En ese momento yo tenía una sensación extraña, como que lo que estaba sucediendo no era real. También estaban las enfermeras", comenta Rosario.