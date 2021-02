Pilar Alonso, la primera camarógrafa de España: "Había gente que me aceptaba bien y otros que no"

1982 fue un año importante para España. El 13 de junio se inauguraba en Barcelona el Mundial de Fútbol. España afrontaba la celebración de este gigantesco evento deportivo con gran ilusión. Ese mismo año y gracias al Mundial de Fútbol, TVE demandaba nuevos trabajadores.

Pilar Alonso se presentó y se convirtió en la primera mujer cámara de televisión en España. Sus compañeros eran todos hombres y en su primera retransmisión le temblaba todo el cuerpo.

Desde que llegó a Prado del Rey ha cubierto Juegos Olímpicos, Mundiales y todo tipo de eventos deportivos y culturales.

Casi cuatro décadas después, esta pionera que abrió camino a otras muchas mujeres se despide de su profesión. El pasado 30 de enero apagó su cámara y se jubiló.

Durante años dedicó más tiempo a que la aceptaran que a su propio trabajo. “Para mis compañeros fue una sorpresa que apareciera por allí una mujer. En el departamento que entré era un mundo de hombres. Había gente que me aceptaba bien, otros mal. Estaban recelosos”, cuenta.

Pilar Alonso, primera camarógrafa de España. | Onda Cero

Pilar Alonso estudió la carrera de Imagen en la Facultad de Ciencias de la Información. “A mí me interesaba más el cine, pero salió la opción de hacer un curso técnico. Me apunté, lo aprobé y me llamaron para hacerme un contrato”, explica.

Un mundo de hombres

La camarógrafa cuenta que muchas veces tuvo problemas para entrar a cubrir los eventos: “Si era teatro se pensaban que era de maquillaje o vestuario, si eran partidos de fútbol tenía que demostrar que no era la acompañante de ninguno de mis compañeros”.

No obstante, a pesar de estas dificultades, Pilar Alonso no recuerda que el público tuviese un comportamiento machista hacia ella, aunque dice que “se sorprendían”.

Dice que ahora han cambiado mucho las cosas porque las compañeras que llegaron después ya habían elegido esa profesión, estaban mucho más preparadas técnicamente y en otros ámbitos profesionales también estaba más presente la figura de la mujer.