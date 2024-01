Marte está lleno de agua y no sabemos si de vida pasada

En Por fin no es lunes Mario Viciosa nos habla del agua. No podemos decir que nos sobre el agua en España. Ni siquiera en la Tierra, donde el 97% es salada. Pero ¿vamos a tener que ir a buscarla a otros planetas? No para traérnosla, sino para conocer mejor la evolución del sistema solar y para tratar de encontrar vida extraterrestre.

En Marte acaban de confirmar que hay mucha más agua de la que pensábamos. Ya hace 20 años que un día se descubrió que en Marte había agua. Pero ese agua, no era líquida. Y que esté líquida es una condición importante para que se pueda encontrar vida. El agua que, a lo largo de estas dos décadas se ha ido confirmando en Marte o bien está en forma de hielo o en forma de salmueras o mezclada con tierra, como atrapada en los minerales.

En Marte, las condiciones son muy extremas, pero es cierto que si tienes hielo a mano, todo es más fácil. Porque es relativamente sencillo derretirlo, si pega el sol y tienes tecnología para ello, que la tenemos. Y con ese agua puedes fabricar oxígeno y hasta combustible. Así que el anhelo de las misiones de los últimos años ha sido buscar sitios con mucho hielo donde poder mandar misiones.

La Agencia Espacial Europea presentó la revisión de unos datos de antiguas misiones y ha llegado a la conclusión de que actualmente en Marte aún queda muchísima de aquella agua. Seguramente, en forma de hielo. Pero tanta como para llenar la cuenca entera del Mar Rojo de la Tierra. Nos preguntamos si es posible que se haya quedado una bolsa de agua líquida atrapada. De momento, no hay respuesta, porque no existe la tecnología necesaria.

¿Acaso puede haber vida en zonas de interfase, en medio de todos esos depósitos de agua? O, aún más: ¿Acaso en esos depósitos de hielo podíamos encontrar fósiles de una vida que tuvo Marte en el pasado, pero que se extinguió? Es perfectamente plausible. Siempre y cuando se diera en algún momento esa sopa primigenia en que se coció la primera molécula de vida, como en la Tierra. Por lo pronto, sabemos que en Marte las hubo. Que se ensamblasen de esa manera tan única y especial que dio origen a la vida ya es otra cosa.