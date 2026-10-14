'Onda viajera' descubre San Pedro Alcántara: mar, arte y gastronomía en Marbella

Este domingo 18 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas, Onda viajera se traslada a San Pedro Alcántara, en Marbella, para emitir una edición especial desde el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza. Carles Lamelo y su equipo recorrerán los atractivos de un destino que invita a pasear junto al mar y a disfrutar del ambiente de la Costa del Sol.

El programa se acercará a la vida de San Pedro Alcántara, a sus espacios para el paseo y al atractivo turístico de Marbella, con propuestas para quienes buscan combinar descanso, cultura y gastronomía en una misma escapada.

Del paseo junto al mar al arte de Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, participará en el programa para hablar del municipio y de sus principales atractivos. Además, en 'Destinos con Arte', Rebeca Marín nos llevará hasta el Museo del Grabado Español Contemporáneo, una de las paradas culturales de esta edición.

También conoceremos la Costa del Sol a través de la mirada de Pascal Frulli Pugliese, guía francés de reconocido recorrido en la zona. Enrique Domínguez Uceta nos descubrirá otra faceta del destino: el glamour que ha acompañado a Marbella a lo largo del tiempo.

Una gastronomía con sabores de todo el mundo

La mesa también tendrá su espacio. Anna Riera nos acercará a la cocina de Marbella y conversará con Diego del Río, chef del Boho Restaurant, para acercarnos a los sabores y las propuestas culinarias de la ciudad.

Irene González, Ángel Martínez Bermejo y Sandra Martín completarán los contenidos de esta salida especial, que combinará las voces de sus protagonistas con las recomendaciones del equipo para descubrir San Pedro Alcántara y su entorno.

Onda viajera, en directo desde San Pedro Alcántara

Este domingo 18 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas, acompaña a Carles Lamelo y al equipo de Onda viajera desde el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara (Marbella).

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, nuestra web y app, y en nuestro canal de YouTube.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella.