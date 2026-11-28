Como explica Enrique Domínguez Uceta, Cartagena es un caso especial porque "poco a poco ha ido surgiendo del subsuelo la Cartagena romana". Entre los principales lugares que permiten conocer ese pasado destacan el Teatro Romano, el Decumano, las excavaciones del Foro Romano y el Museo del Foro Romano Molinete. La ciudad conserva también restos de las termas, el Anfiteatro, la Casa de la Fortuna y el Augusteum, un templo dedicado al culto del emperador Augusto. Estos espacios muestran diferentes aspectos de la vida en la antigua ciudad romana. El Museo del Teatro Romano, diseñado por Rafael Moneo, permite acceder desde el centro de Cartagena hasta el teatro, salvando el desnivel entre la ciudad actual y la colina donde se encuentra.

Panorámica de Cartagena con el Teatro Romano | Pexels

Un puerto natural con una larga historia militar

La historia de Cartagena está estrechamente vinculada a su puerto, utilizado por cartagineses y romanos y reforzado posteriormente durante el reinado de Carlos III. Actualmente es el puerto militar más importante de España en el Mediterráneo y alberga una base de submarinos.

Cartagena atesora un buen número de baterías militares entre su patrimonio | Pexels

Su nombre también conserva esa herencia histórica. Los cartagineses la llamaron Qart Hadasht, que significa ciudad nueva, y los romanos la denominaron Cartago Nova. Esta memoria se mantiene en la Fiesta de Cartagineses y Romanos.

El castillo de la Concepción y las vistas sobre la ciudad

Para comenzar la visita, Enrique Domínguez Uceta recomienda subir al castillo de la Concepción, situado sobre la ciudad y accesible mediante un ascensor panorámico de 45 metros. Desde allí se contemplan el puerto, los barcos de recreo y militares, la base de submarinos y los edificios modernistas. Cartagena cuenta con calles peatonalizadas, un Paseo Marítimo y numerosos espacios para recorrer a pie.

Cartagena presume también de arquitectura | Pexels

Museos, arquitectura y patrimonio cultural

Junto al Paseo Marítimo se encuentra el ARQVA, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en un edificio del arquitecto Vázquez Consuegra. También destacan el Palacio de Congresos, el Arsenal Militar, el Parque de Artillería, las murallas y las baterías defensivas. La ciudad conserva además iglesias barrocas y edificios modernistas y eclécticos relacionados con la importancia de la minería y la Marina durante los siglos XIX y XX. El recorrido cultural incluye los Refugios y el Museo de la Guerra Civil Española, así como la memoria de Carmen Conde, escritora cartagenera de la Generación del 27 y primera mujer en ingresar en la Academia Española de la Lengua. Una ruta literaria permite conocer los lugares vinculados a su trayectoria.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero presentado por Carles Lamelo, que se emite los sábados y domingos de 12:00 a 14:00h.