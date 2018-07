¿Subir los impuestos o mejorar la gestión?

Hacienda prevé que antes de fin de año esté funcionando la tasa judicial. Ahora no puede porque no están los impresos. La excusa permite ganar tiempo ante una medida que provoca rechazo generalizado.

Subir los impuestos como toda solución para llenar las arcas no es más que trasladar la solución de los problemas a quien no los ha generado. Puede que haya abuso en la utilización de algunos servicios pero habría que preguntarse si no hay responsabilidad en la gestión de los mismos.