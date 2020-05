Abel Caballero: "Me gusta que el Ministerio de Sanidad sea el que tome las decisiones de la desescalada"

Abel Caballero asegura que "es imprescindible una sexta prórroga del estado de alarma y se tiene que mantener hasta que las autoridades sanitarias nos digan que estamos en otro momento". Además, reconoce que le gustaría que todo el mundo apoyara esta sexta prórroga.

Sobre qué le parece que deje en manos de las CCAA la desescalada cuando se llegue a la fase 3, opina que "confío mucho más en el Gobierno de España".

Explica que "en la Federación Española de Municipios y Provincias conseguimos un planteamiento común de por dónde y de qué forma queremos seguir" y pide a los diputados del Congreso que tomen nota sobre cómo hacen las cosas en la FEMP. Dice que "los ciudadanos solo quieren oír hablar de su salud, de la economía; este no es el momento de partidos políticos".

Cree que "el PP debería haber apoyado todos los estados de alarma, se hubiera fortalecido política y electoralmente". Sobre las elecciones en Galicia y el protocolo de seguridad dice que "en este momento a la gente no le interesan las elecciones". Cree que "unas elecciones requieren de una situación distinta". "Yo no voy a estar en absoluto en la campaña electoral, voy a estar con el pueblo". Dice que "de Feijóo ya no espera nada la ciudad de Vigo".

