La dura historia de los niños sicarios al servicio de la Mocro Maffia

El crimen organizado en Europa ha encontrado un recurso tan eficaz como inquietante: los menores de edad convertidos en sicarios. Un fenómeno que hasta hace poco parecía limitado a Latinoamérica se ha asentado también en el continente europeo, impulsado principalmente por la expansión de la Mocro Maffia, una de las organizaciones criminales más poderosas del momento.

La creciente presencia de adolescentes reclutados para cometer asesinatos ha llevado a Europol a crear el Grupo de Trabajo Operativo GRIMM, una iniciativa internacional destinada a combatir este tipo de criminalidad. Las investigaciones han detectado que muchos de estos menores son captados a través de redes sociales y plataformas de videojuegos, en algunos casos con edades tan tempranas como los doce años.

España ya ha registrado varios episodios relacionados con esta tendencia. Uno de los más graves ocurrió en diciembre de 2024 en Fuengirola, donde un joven belga de 17 años asesinó a tiros a un ciudadano holandés presuntamente por error tras ser reclutado por una organización vinculada a la Mocro Maffia. El menor fue detenido meses después en Bélgica, mientras que la operación policial permitió desarticular la red que facilitó el crimen.

Las investigaciones han revelado también la existencia de estructuras dedicadas al reclutamiento de menores para asesinatos por encargo. En uno de los casos más sorprendentes, una red fue dirigida presuntamente por un adolescente sueco de 15 años que operaba desde Alicante utilizando aplicaciones de mensajería para captar a otros jóvenes.

Penas más cortas y mayor dependencia

Las autoridades consideran que el uso de menores responde a varias razones: su bajo coste económico, su facilidad para ser manipulados y las penas más reducidas a las que se enfrentan. Un modelo criminal que preocupa cada vez más a las fuerzas de seguridad europeas.