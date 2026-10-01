El reclamo de ayuda para los desafíos de la mayor cooperativa de vino del mundo: "Lo que hay que decir son soluciones"

La cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso celebra sus 65 años de historia y lo hace coincidiendo con una nueva edición de la VIII Fiesta de la Vendimia. Su presidente, Rafael Torres, acompaña a Carlos Alsina en Más de Uno para repasar la situación del campo, la evolución de la cosecha y los principales problemas que afronta el sector del vino.

Torres cumple además 25 años al frente de la cooperativa, una etapa marcada por las inversiones, el crecimiento del certamen cultural Virgen de las Viñas y la adaptación permanente a las circunstancias del mercado y del campo.

Una cooperativa que cumple 65 años

Rafael Torres explica que la cooperativa celebra sus 65 años de actividad trabajando con normalidad y poniendo el foco en sus socios. La satisfacción del presidente llega, sobre todo, cuando las inversiones realizadas repercuten en los beneficios de los agricultores.

El presidente de Virgen de las Viñas subraya que una cooperativa tiene una responsabilidad diferente a la de una empresa privada porque debe tener en cuenta la capacidad económica de sus socios.

"Las inversiones que estamos haciendo siempre son muy necesarias"

Torres destaca también que la situación económica de los agricultores condiciona las decisiones de la cooperativa y obliga a adaptar las inversiones para que su amortización no perjudique la explotación agraria ni el bienestar de las familias.

La vendimia empieza cada vez antes

Uno de los asuntos centrales de la conversación es el cambio climático y su efecto sobre la vendimia. Torres recuerda que hace 30 años la recogida de la uva empieza a mediados de septiembre, mientras que este año comienza a finales de julio y prácticamente termina en estas fechas.

"Sí, se debe al cambio climático, que esto no nos está tampoco beneficiando mucho".

El presidente de la cooperativa considera que el campo exige una adaptación constante y sostiene que esa capacidad resulta imprescindible ante las circunstancias que aparecen cada campaña.

La cosecha de este año presenta, según explica, una producción algo superior a la del año anterior y una calidad muy buena. Torres señala además que el equipo de enólogos valora positivamente los vinos que salen de esta campaña y destaca la importancia de incrementar la comercialización de vino embotellado, porque aporta mayor valor añadido al agricultor.

El consumidor cambia y el vino también

La conversación aborda también la evolución de los gustos de los consumidores. El vino blanco gana presencia y Torres relaciona parte de este cambio con las temperaturas más elevadas.

"También influye el cambio climático, que hace más calor y en tomar un vino blanquito".

Pero el cambio afecta también al vino tinto. El presidente de Virgen de las Viñas explica que el consumidor busca vinos más frescos y con menor graduación y apunta que los grandes vinos de larga crianza pierden presencia en el mercado.

"Nos tenemos que adaptar a lo que quiera el consumidor, que es el jefe de esta empresa y de cualquier otra".

Cambio climático, agua, precios y consumo: los grandes problemas

Torres aborda después los asuntos que centran la reunión con el grupo del Comité Europeo de las Regiones dedicado al sector vitivinícola.

El presidente enumera varios problemas: el cambio climático, la falta de agua, los bajos precios del vino, el relevo generacional, la falta de mano de obra y, especialmente, el descenso del consumo.

"Tenemos varios frentes abiertos"

Torres reclama que las reuniones con las instituciones no se limiten a realizar un diagnóstico que el sector ya conoce. Para el presidente de la cooperativa, la prioridad está en concretar medidas.

"Lo que hay que decir son soluciones"

El sector vitivinícola, recuerda Torres, genera empleo para muchas personas en Castilla-La Mancha y trabaja para producir un producto de calidad. Por eso reclama que las respuestas institucionales acompañen el esfuerzo que realiza el sector.

"Nosotros ya hacemos bastante con trabajar y sacar un buen producto y darle empleo a muchísima gente, como es el que le da el sector vitivinícola aquí en Castilla-La Mancha".

Rafael Torres durante la entrevista | ondacero.es

Un diagnóstico claro y una aplicación más difícil

Alsina señala durante la entrevista que el diagnóstico de los problemas ya está hecho. Torres coincide con esa idea y apunta que la dificultad aparece cuando llega el momento de aplicar las soluciones.

"Tenemos hechos, lo que pasa que después la aplicación debe ser muy difícil para algunos, aunque nosotros lo tenemos claro".

El presidente de Virgen de las Viñas insiste así en una de las ideas centrales de la conversación: el sector conoce sus problemas y necesita respuestas concretas.

25 años del certamen cultural Virgen de las Viñas

La entrevista también dedica espacio a una de las iniciativas que Torres impulsa desde la cooperativa: el certamen cultural Virgen de las Viñas, que cumple 25 años. El concurso aumenta progresivamente su dotación económica y alcanza este año los 155.000 euros en premios. Torres recuerda que en la primera edición se reparten 43.000 euros.

"Se ha convertido en un referente nacional y en un punto de encuentro con la creatividad"

El certamen incluye disciplinas como pintura, escultura y periodismo. Precisamente sobre esta última categoría, Torres aprovecha la conversación para reivindicar el papel de los medios de comunicación.

"Les debemos mucho a los periodistas por todas las noticias que nos aportáis de lo que pasa aquí en España".

El presidente de la cooperativa considera que esa información resulta fundamental para que los ciudadanos conozcan la realidad y saquen sus propias conclusiones, tanto ante el elogio como ante la crítica.

Rafael Torres, 25 años al frente de Virgen de las Viñas

La conversación termina con el reconocimiento de Alsina a los 25 años de Torres como presidente de la cooperativa. El periodista bromea con la cantidad de proyectos que todavía tiene por delante y Torres deja claro que mantiene intacta su voluntad de seguir trabajando.

La entrevista refleja así una doble realidad: la transformación de una cooperativa que alcanza los 65 años y los desafíos de un sector vitivinícola que afronta cambios profundos en el clima, el consumo, los precios y la estructura del campo.

Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.