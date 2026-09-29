Programa especial de La Brújula desde Tomelloso por la VIII Fiesta de la Vendimia
La Brújula de Marta García Aller se ha desplazado hasta Tomelloso con motivo de la VIII Fiesta de la Vendimia de Onda Cero y la Denominación de Origen La Mancha.
Desde el nuevo Mercado de Abastos, Marta García Aller ha conversado con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el presidente de la DO La Mancha, Carlos David Bonilla, para analizar la situación del campo y del sector vitivinícola.
Valverde ha destacado la importancia del agua para el futuro del medio rural y ha defendido medidas para que los agricultores puedan competir "en unas condiciones parejas". También ha señalado que "si no fuera por la mano de obra extranjera no sería posible" realizar la vendimia.
Por su parte, Bonilla ha puesto el foco en el reto de la comercialización del vino embotellado: "El esfuerzo ahora hay que hacerlo en la comercialización". El presidente de la DO La Mancha también ha hablado del adelanto de la vendimia, la búsqueda de nuevos mercados y la caída del consumo de vino entre los jóvenes.
Una jornada especial de La Brújula desde Tomelloso para conocer de cerca la realidad del campo y del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha.
Miguel Ángel Valverde reclama una acceso garantizado al agua para uso humano, industrial y agrario: "Solo así mantendremos población en el medio rural"
Carlos David Bonilla señala el próximo paso del sector vinícola en La Mancha: "El esfuerzo hay que hacerlo en la comercialización"