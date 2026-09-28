Miguel Ángel Valverde reclama una acceso garantizado al agua para uso humano, industrial y agrario: "Solo así mantendremos población en el medio rural"

La Brújula de Marta García Aller se ha desplazado este lunes hasta Tomelloso con motivo de la VIII Fiesta de la Vendimia de Onda Cero y la Denominación de Origen La Mancha. Desde el nuevo Mercado de Abastos de Tomelloso, la periodista ha conversado con el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, para analizar la situación del campo y del sector vitivinícola de la provincia.

La Diputación ha centrado gran parte de sus esfuerzos en FENAVIN, la feria del vino de Ciudad Real. "Es la feria de vino español más importante del mundo", ha señalado Valverde, quien ha destacado que, gracias a ella y al esfuerzo de los viticultores, el vino de Castilla-La Mancha y Ciudad Real se ha ido posicionando y convirtiendo a "Ciudad Real en la principal provincia exportadora en cifra de negocio de toda España".

Es la feria de vino español más importante del mundo

Impacto de la subida de precios en el campo

Una de las cuestiones que más han preocupado al campo manchego ha sido la subida de los precios del combustible. Valverde ha afirmado que, desde las administraciones, las capacidades de maniobra han sido escasas: "Poco tenemos que hacer más allá de ser altavoz de sus reivindicaciones".

En cambio, desde el punto de vista estatal, ha defendido la aplicación de algunas medidas, como la reducción de la fiscalidad y la flexibilización de algunas legislaciones relacionadas con el impacto ecológico, "para competir en unas condiciones parejas". "Muchos agricultores no son competitivos porque producen en condiciones de desventaja".

La importancia de la inmigración para el campo

Valverde ha señalado que ha sido imposible realizar la vendimia sin inmigración: "Si no fuera por la mano de obra extranjera no sería posible". Ha destacado que esa inmigración ha llegado a España con unas condiciones concretas, con contratos de trabajo firmados.

La relación con los municipios y el gobierno de Page

El presidente de la Diputación ha afirmado que "el Gobierno regional no puede presumir de ser un Gobierno municipalista" y ha lamentado que "desgraciadamente no tenemos mucha relación".

Valverde ha destacado la inversión de más de 100 millones de euros que la Diputación de Ciudad Real va a realizar en los distintos municipios de la provincia. "Hay que pensar más en los municipios y las necesidades que tienen", ha señalado.

El agua, una condición fundamental para el medio rural

Valverde ha subrayado como condición fundamental para retener población en las zonas rurales un acceso garantizado al agua. "Garantizar el agua en cantidad y calidad para todos los usos, de abastecimiento humano, industrial y, sobre todo, agrario", ha reclamado. Para ello, ha defendido la necesidad de alcanzar pactos regionales y de Estado en este sentido. "Solo así mantendremos población en el medio rural".

En ese sentido, ha vuelto a apuntar a la legislación agrícola vigente a nivel Europeo. "La agricultura del centro de Europa no tiene nada que ver con la agricultura mediterránea", ha señalado.

La agricultura del centro de Europa no tiene nada que ver con la agricultura mediterránea

Sobre unas posibles futuras elecciones, el presidente de la Diputación ha reivindicado su necesidad debido a que "la degradación institucional y económica es inminente y demasiado grave".

Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.