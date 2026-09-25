Marta García Aller analiza el examen de Sánchez en Harvard: "Son más incómodas las preguntas de unos estudiantes que algunas en medios nacionales"

Déjame que te cuente dónde hay que ir para que el presidente Sánchez responda si es verdad que tras el hackeo de su teléfono con Pegasus, el Gobierno cambió su postura sobre el Sáhara Occidental; o si por eso defendió a Marruecos, tras el ataque a Ceuta, incluso después de denunciar inicialmente que se había producido un ataque a la integridad territorial. Pues hay que ir a Harvard.

"Señor presidente, usted nos ha advertido sobre los crecientes peligros de un desarrollo tecnológico sin control, guiado por actores no estatales. Desgraciadamente, como reconoció su Gobierno hace un par de años, estos peligros ya le han afectado. Más concretamente, su teléfono y el de otros tres miembros del Gobierno fueron hackeados por el virus Pegasus.

Meses después de este ataque, usted dio marcha atrás a 40 años de neutralidad española sobre el Sáhara Occidental. Y, más recientemente, defendió a Marruecos después de la invasión de Delta, incluso después de haberla denunciado inicialmente como una violación de la integridad territorial de España.

Si la tecnología puede determinar el rumbo e incluso amenazar la propia existencia de las democracias, ¿qué nos garantiza que el impacto que este hackeo pudo o no haber tenido sobre usted y que está teniendo sobre sus políticas en este momento no esté influyendo en sus acciones cotidianas al frente de la democracia española?"

El presidente del Gobierno creía que le iban a preguntar por la IA. Pero seguramente los estudiantes de Harvard tienen otros interlocutores más expertos con los que hablar de eso y han optado por preguntarle al político sobre su gestión política. Y resulta que es noticia que al presidente del gobierno le hagan preguntas incómodas (y educadas) sobre su gestión. Será la falta de costumbre.

De Marruecos y el Sáhara, el presidente responde que ha detenido una situación y una crisis política que duraba más de 15 años. Y sobre el hackeo de Pegasus y la pregunta de si defendió a Marruecos tras la crisis migratoria de Ceuta, Sánchez volvió al comodín de las noticias falsas. ¿Por qué tendría que defenderme de una noticia falsa o de una desinformación como esta sobre el caso Pegasus?

Pero en la pregunta del estudiante no hay un solo dato falso. Solo plantea una pregunta. Y una secuencia de los hechos: meses después de este ataque de Pegasus, usted dio marcha atrás a 40 años de neutralidad española sobre el Sáhara Occidental. Y, más recientemente, defendió a Marruecos después de la invasión de Ceuta, incluso después de haberla denunciado inicialmente como una violación de la integridad territorial de España. Sí ha habido un cambio de postura respecto a Marruecos. Esto lo dijo el presidente del Gobierno el otro día en entrevista en La Sexta.

La pregunta del estudiante de Harvard estaba bien formulada. Y era una pregunta tecnológica: Si la tecnología puede determinar el rumbo e incluso amenazar la propia existencia de las democracias, ¿qué nos garantiza que el impacto que este hackeo pudo o no haber tenido sobre usted y que está teniendo sobre sus políticas en este momento no esté influyendo en sus acciones cotidianas al frente de la democracia española?

Zapatero y la relación con Venezuela

Venga a pedirles a los estudiantes que mantengan espíritu crítico frente a la IA, no podrá parecerle mal al presidente que se salten el guion. También le han preguntado por si debería distanciarse de Zapatero y sus vínculos con Venezuela.

"Quería aprovechar para celebrar su defensa de la agenda democrática aquí, en este espacio, y para advertirnos sobre las tecno-oligarquías. Quiero preguntarle por una élite que es algo más pequeña, pero no menos oligárquica ni menos autoritaria. El régimen de Maduro en Venezuela, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, sigue negándose a convocar elecciones libres en Venezuela. Incluso después de los acontecimientos del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro, todavía no tenemos una fecha para unas elecciones presidenciales. Y creo que podemos estar de acuerdo en que ya son más que necesarias si queremos tener una verdadera democracia. En medio de todo esto, hay incluso miembros de su partido político, como el expresidente Zapatero, que mantienen estrechos vínculos políticos con el régimen de Maduro y presuntos vínculos financieros con el régimen de Maduro. Creo que esto no encaja con la agenda que usted está defendiendo aquí. Y por eso quiero preguntarle, en este espacio, si se tomaría un momento para pedir unas elecciones presidenciales libres en Venezuela y para distanciarse de figuras como el expresidente Zapatero"

En la respuesta Sánchez reconoce que su Gobierno ha aprobado una regularización de inmigrantes por la que han sido nacionalizados miles de venezolanos. "No reconocí los resultados electorales de Maduro. Siempre he abogado por elecciones libres, pero al mismo tiempo, dice que el futuro de Venezuela debe ser decidido por el pueblo de Venezuela". De lo de distanciarse de Zapatero no dijo nada. La otra pregunta de Harvard, la que más se ha escuchado hoy, es sobre la corrupción.

La corrupción en el PSOE y de sus familiares

"Estoy de acuerdo con muchos de los puntos que ha planteado sobre la inteligencia artificial y sobre cómo el dinero suele ejercer una influencia corruptora en la política. Y, en ese contexto, tengo mucha curiosidad por preguntarle por el hecho de que su esposa, su hermano, su exfiscal general, su exjefe de gabinete y la asistente personal de su esposa están entre las nueve investigaciones por corrupción que hay actualmente abiertas contra su Gobierno. Algunas personas están en prisión por su relación con estos casos. Otras están siendo juzgadas y otras están imputadas. Y por eso me interesa saber, en el contexto de esta conversación sobre cómo recuperar la confianza en las instituciones y cómo acabar con la percepción de que el Gobierno está influido por dinero de origen oscuro, cómo se ve usted a sí mismo y a su Gobierno en un momento en el que, según las encuestas de opinión de la Comisión Europea, muchos españoles consideran que usted es una de las razones detrás de la corrupción en España".

Pero el presidente Sánchez dice que no, que no, que la corrupción es una cosa y su familia otra. Lo que es otra cosa es que te hagan preguntas incómodas de una manera tan educada. Lo que dice mucho de cómo está la política y las entrevistas en España. Son más noticia (y más incómodas) las preguntas de unos estudiantes de Harvard que algunas en medios nacionales.

El presidente iba a Harvard a acusar a los algoritmos de desinformación, pedir pensamiento crítico y cargar contra los tecnooligarcas por la polarización. No pensó que tendría que responder a las preguntas incómodas sobre la corrupción y la gestión de su Gobierno, más acostumbrado a los monólogos que a las preguntas. Ya ha dado más explicaciones en EEUU que en el Parlamento.

De las preguntas de Harvard también podría aprender mucho la oposición. De cómo hacer preguntas concisas y educadas puede generar más problemas que un tuit fuera de tono y un spray pimienta.

Los efectos del caso Maricarmen

Hablemos de cómo el caso Maricarmen está afectando a la política y las empresas españolas. Urbagestión, recula. La empresa propietaria del inmueble del que Maricarmen fue desahuciada, ha propuesto un plan urgente al Ayuntamiento de Madrid para que Maricarmen vuelva a su casa.

El inmueble ya no está en venta y se ha puesto a disposición de la Empresa Municipal de Vivienda Suelo para buscar una solución "en el menor plazo posible". La empresa propone que Maricarmen a su casa de Sainz de Baranda en la que vivía hasta el miércoles, y lo haga con un alquiler "estable y asequible". La empresa cedería la vivienda a los Servicios Sociales municipales para tramitar esta fórmula u otra alternativa que las administraciones consideren más viable. O sea, que había alternativas.

No solo Urbagestión se ha pensado mejor lo del desahucio a una anciana. Porque el coste reputacional también va en la cuenta de resultados. En España, hay 300.000 mayores de 65 años que viven de alquiler con rentas fuera de mercado. Tras el caso de Maricarmen, también la industria pide soluciones para evitar que este drama se repita. Y busca soluciones.

Porque el coste reputacional también va en la cuenta de resultados

Y hay otro impacto ya del caso Maricarmen. El político. Quedan cuatro días para el Consejo de Ministros del martes y los grupos notan la presión para sacar adelante un decreto de vivienda que lleva meses bloqueado en el Parlamento.

Las demandas de Sumar no parecían compatibles con las de Junts… hasta hoy, que los distintos grupos están cediendo para hacer posible un acuerdo. Prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que estén arrendando un piso propiedad de una de estas empresas son algunas de las novedades que se están negociando. Y el martes podría salir adelante el nuevo decreto.

Nadie quiere ser el malo de la película. Y cuanto más hacen para tratar de solucionar el problema de Maricarmen, que es el de decenas de miles de personas más, más claro van dejando que tenía solución.