Carlos David Bonilla señala el próximo paso del sector vinícola en La Mancha: "El esfuerzo hay que hacerlo en la comercialización"

Marta García Aller ha conversado con el presidente de la Denominación de Origen La Mancha, Carlos David Bonilla, sobre la situación actual del sector vitivinícola y el desarrollo de la vendimia de 2026. La conversación se produce con motivo del programa especial que La Brújula ha emitido desde el Mercado de Abastos de Tomelloso, en el que ha inaugurado la VIII Fiesta de la Vendimia de Onda Cero y la Denominación de Origen La Mancha.

En la comarca de La Mancha se encuentra la mayor superficie de viñedo continuado de todo el planeta, así como la mayor cooperativa del mundo, que precisamente se encuentra en Tomelloso. Bonilla ha explicado que el gran tamaño de estas bodegas facilita mirar con optimismo hacia el futuro y ha destacado la importancia de "defender los intereses de esos viticultores". Como ejemplo, ha mencionado a 'Virgen de las Viñas', la bodega más grande del municipio.

El reto de la comercialización

Bonilla ha explicado que una de las razones por las que los vinos manchegos han tenido dificultades para ganar presencia ha sido que durante los años anteriores se ha producido mucho vino a granel y unos productos muy diversificados. Sin embargo, ha señalado que actualmente se ha comenzado a mirar hacia la comercialización de la botella y a apostar por los equipos comerciales.

"El futuro será implantarse no solo en el exterior, sino a nivel nacional", ha señalado. Cada vez más bodegas tienen claro que el valor añadido está en la botella. "El esfuerzo ahora hay que hacerlo en la comercialización", ha destacado Bonilla.

El futuro será implantarse no solo en el exterior, sino a nivel nacional

Una vendimia marcada por el adelanto del calendario

La conversación se ha producido en plena campaña de vendimia, que este año ha vuelto a adelantarse en el calendario. Bonilla ha explicado que la vendimia se ha realizado entre 15 y 20 días antes debido al calentamiento climático, pese a lo cual ha afirmado que las variedades se han recogido en su momento ideal. También ha destacado los vinos jóvenes de la región, que en su opinión son "los mejores de toda España".

La situación internacional y la búsqueda de nuevos mercados

Por otro lado, Bonilla ha afirmado que la inestabilidad geopolítica global ha afectado al mundo del vino. Pese a ello, ha señalado que La Mancha ha sido capaz de adaptarse a nuevos mercados, en referencia a su salida del mercado ruso y a su orientación actual hacia Latinoamérica.

La caída del consumo entre los jóvenes

Bonilla también se ha referido a la caída del consumo de vino, especialmente entre los más jóvenes, un fenómeno que preocupa al sector. "Estamos adaptándonos en variedades y formatos para llegar a nuevos públicos", ha señalado el presidente de la Denominación de Origen La Mancha.

Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.