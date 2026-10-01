Emiliano García-Page: "Castilla La Mancha produce el 60% del vino en España y el 9% de todo el mundo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, atiende a Rafa Latorre en Más de Uno desde Tomelloso, en plena Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen Castilla-La Mancha. La conversación pone el foco en el peso del sector vitivinícola y agroalimentario de la región, pero también en una preocupación que afecta directamente al campo: la subida del precio del combustible.

García-Page reclama más apoyo para agricultores, maquinaria y transporte y defiende que los mayores ingresos públicos que genera la inflación reviertan en medidas para combatir sus efectos.

Castilla-La Mancha, una potencia mundial del vino

Rafa Latorre comienza la entrevista destacando el ambiente de la vendimia en la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, a la que define como la más grande del mundo. García-Page coincide en la importancia de este momento del año y destaca el peso de Castilla-La Mancha en la producción vitivinícola.

"Sí, sí, una época muy bonita la vendimia en la cooperativa más grande del mundo", señala el presidente regional.

García-Page recuerda que Castilla-La Mancha concentra aproximadamente el 60% del vino de España y que España representa el 14% de la producción mundial, mientras que la región alcanza alrededor del 9% del vino de todo el mundo.

El presidente autonómico también subraya que la importancia económica del campo castellano-manchego va más allá del vino. García-Page define la industria primaria de la comunidad como "una auténtica despensa nacional" y pone en valor el conjunto del sector agroalimentario.

Durante la conversación, también destaca la presencia de dirigentes europeos vinculados al Comité de las Regiones y apunta que la visita sirve para mostrar el peso de Castilla-La Mancha como potencia exportadora de vino.

García-Page reclama ayudas ante la subida del combustible

Rafa Latorre centra después la entrevista en uno de los asuntos que más preocupa al sector: el impacto de la inflación y del encarecimiento del combustible sobre el campo.

El presidente castellano-manchego considera necesario reforzar las ayudas destinadas al sector primario y pone el foco especialmente en el gasóleo utilizado por agricultores, maquinaria y transporte.

"Sí, bueno, realmente se tiene que subvencionar de una manera más decidida todo lo que tiene que ver con los gasoiles de transporte", afirma García-Page.

El presidente regional incluye en esta reclamación tanto los tractores y la maquinaria agrícola como los camiones que participan en la cadena de transporte. A su juicio, el encarecimiento del combustible puede trasladarse directamente al precio del resto de productos.

"Ahí podemos tener un factor directo de incremento de precios en todo lo demás verdaderamente tremendo", advierte.

"Todo lo que se reporta en la administración por la inflación debe combatir la inflación"

García-Page reclama determinación para afrontar el impacto de la subida de precios y señala que la propia inflación genera un incremento de los ingresos públicos.

"Yo creo que tiene que haber determinación en esto porque de entrada estamos hablando además de que la propia inflación genera unos ingresos públicos tremendos", explica.

A partir de ahí, plantea que esos mayores ingresos reviertan en medidas destinadas a contener los efectos de la inflación. El presidente de Castilla-La Mancha resume su propuesta como un principio general: "Yo creo que el simple hecho de que todo lo que se reporta en la administración por la inflación revierta para combatir la inflación, sería el esquema general".