El plátano de Canarias es el mejor combustible para nuestro cuerpo

Tenemos recientes los atracones de Navidad, pero nuestro cuerpo necesita alimentos saludables para recuperarnos lo antes posible. David de Jorge nos cuenta uno de los mejores trucos para llevar esto a cabo, tomar plátano de Canarias.

Nuestro chef no duda en mandar a Alsina a un parque para hacer deporte, pero afirma que, si no le damos al cuerpo el combustible necesario, no sirve de nada el deporte, y este combustible es el plátano de Canarias.

Todos los runners llevan uno encima, y es que es fácil de transportar y es la fruta que más Vitamina B6 aporta.

La Vitamina B6, es la ideal para la formación de células sanguíneas, hormonas, para reforzar el sistema inmunitario y el metabolismo.

El Doctor Escribano nos cuenta que “el plátano de Canarias es un alimento con una enorme riqueza en componentes nutricionales”

La Vitamina B6 que contiene dicha fruta, contribuye al mantenimiento de nuestro sistema nervioso y en el desarrollo del sistema inmunológico.

Y también es conocido por su gran cantidad de fibra que regula la motilidad intestinal e interviene en el equilibrio de la flora intestinal e interviene en el funcionamiento de todo el aparato digestivo.