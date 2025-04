El Criticón, con Nacho Ibernón

José SaramaYo

Recomendaciones de la semana. Al Criticón de La Cultureta Gran Reserva le encanta el último trabajo de ‘The Weekend’. Se llama ‘Hurry Up Tomorrow’. No se parece absolutamente a nada de lo que hayan escuchado antes… o un poco sí. En cine, toca ver ‘Lee Miller’ con Kate Winslet. Holocausto, reporteros, la sordidez de la guerra… pues eso. Ya en tele recomendamos ese ‘True Detective’ de Maribel Verdú y Mariela Garriga de Max, que oye, pues que va mejorando semanalmente. Hablamos de ‘Cuando nadie nos ve’ de Urbizu. En regalos rápidos, el librillo ‘La muy catastrófica visita al zoo’, lo nuevo de Joël Dicker en Alfaguara que sale en abril. Giros de guion por mil, final sorprendente, una prosa que te la comes a pellizcos, novela para regalar, dibujos bonitos en la cubierta… adquieran. En Literatura de verdad, hoy la sección recoge unas pocas las palabras de Miguel Hernández en la voz de Serrat (aunque no exactamente). Escuchen, escuchen.