'La Cultureta Gran Reserva' viaja a Zaragoza para adentrarse en la historia de Sijena

Este viernes 25 de septiembre, 'La Cultureta Gran Reserva' se traslada al IAACC Pablo Serrano de Zaragoza para una edición especial dedicada a uno de los grandes capítulos del patrimonio aragonés: Sijena. Puedes asistir a la grabación del programa a partir de 17:00h. Entrada libre hasta completar aforo.

El monasterio de Sijena reúne historia, arte y memoria, y su legado ha protagonizado durante años investigaciones, reivindicaciones y debates sobre la conservación y la recuperación de sus bienes culturales. El programa de Rubén Amón pondrá el foco en ese patrimonio y en la huella que sigue dejando en el presente.

Entre los asuntos que abordará 'La Cultureta Gran Reserva' estará también la investigación que permitió identificar al llamado 'Maestro de Sijena'. La historiadora del arte Carmen Morte García formó parte del equipo que determinó que el autor del retablo del monasterio fue Rodrigo de Sajonia, a partir de documentación histórica conservada y estudiada por investigadoras de la Universidad de Zaragoza.

Cristo ante Herodes, Maestro de Sijena | Monasterio de Sijena

Sijena, entre la historia, el arte y la memoria

Morte, catedrática de la Universidad de Zaragoza, nos explicará las claves de esa investigación y su trabajo sobre el arte de Sijena. También conversaremos con María del Mar Vaquero Perianez, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, sobre el patrimonio cultural aragonés y la importancia de divulgarlo y acercarlo al público.

Junto a Rubén Amón viajarán a Zaragoza Guillermo Altares, Sergio del Molino y José F. Peláez, que aportarán sus distintas miradas a una conversación sobre historia, arte, cultura y memoria. La salida permitirá además acercar al público el trabajo de un museo que, desde Zaragoza, tiene entre sus objetivos la divulgación del arte y la cultura contemporáneos, con especial atención al arte aragonés.

El escenario elegido es el IAACC Pablo Serrano, situado en el Paseo María Agustín, 20, en Zaragoza, un museo de titularidad del Gobierno de Aragón que conserva la colección fundacional vinculada a Pablo Serrano y Juana Francés y que desarrolla una importante labor de exposición, investigación, conservación y divulgación cultural.

Será, en definitiva, una edición especial para mirar al pasado con las herramientas del presente y acercarse a Sijena desde distintas perspectivas: la investigación histórica, el arte, la conservación del patrimonio y las preguntas que sigue generando su legado.

‘La Cultureta Gran Reserva’, desde Zaragoza

Este viernes, disfruta de una nueva edición especial de ‘La Cultureta Gran Reserva’ con Rubén Amón y su equipo. La grabación del programa tendrá lugar a las 17:00h en el IAACC Pablo Serrano, con entrada libre hasta completar aforo.

La emisión podrá seguirse en Onda Cero, ondacero.es y en la app de Onda Cero en la franja habitual del programa, de 01:30 a 03:00h.

Con la colaboración del Gobierno de Aragón