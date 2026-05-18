El Criticón, con Nacho Ibernón

La verdad o la imaginación

Aparece el librillo aquél de relatos mínimos de Joy Williams. ‘Noventa y nueve cuentos divinos’ se llama, en Seix Barral. Sus textos breves nos ayudan a pensar, nos enfocan hacia la espiritualidad urbaniza que necesitamos. Ejemplo: “No envejeces durante el tiempo que estás en la iglesia”, nos dijo. El hombre empujaba un carro de supermercado con unos cuantos harapos y una botella de limpiacristales. Le dimos un dólar.” La recomendación de la semana de El Criticón de La Cultureta pasa por ahí y, además, hace escala en lo último de ‘Fangoria’, esto es en su último álbum, que germina diez años después de su último trabajo. Muy Alaska, muy Canut, muy Pet Shop Boys pero de aquí. Mola. Queda tiempo para mencionar a José María Manzanares y a Diana Krall. Pieza completísima.