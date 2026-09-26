El Criticón, con Nacho Ibernón

Día Mundial del Turismo

En ‘La Cultureta Gran Reserva’ de Onda Cero celebramos este domingo 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo. Por ese motivo, el Criticón emprende un viaje cultural fenomenal que le lleva hasta GRACELAND, ese álbum celebérrimo de Paul Simon al que volver. Graceland, y eso lo sabe cualquier cultureta, cumple 40 años en este 2026. ¿Apropiación cultural? ¿Genialidad máxima? ¿Homenaje al rey del rock Memphis Tennessee o saqueo sudafricano? Felicidades, Paul. Un ratito después la sección se desplaza hasta GREENLAND: qué perra ha cogido Trump con Groenlandia. De esa región glaciar aparecen unos versos del poema ‘El beso del iceberg’, creación de la poetisa groenlandesa Jessie Kleemann… y también algo de música de la compositora danesa Agnes Obel, que visita este próximo viernes 20 de octubre The Music Station Príncipe Pío de Madrid. Tras Graceland y Greenland, INDIAN CREEK ISLAND, que es donde tiene su mansión de 170 millones de dólares Mark Zuckerberg. En octubre llega a los cines ‘The Social Reckoning’, la peli que dice Aaron Sorking que no es secuela de ‘The Social Network’. El programa ofrece crítica y fino análisis ciego al respecto.