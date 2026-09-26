Mar Vaquero carga contra el Gobierno por no defender la devolución de las pinturas de Sijena: "Las sentencias son para cumplirse"

El 2 de julio de 1936, un suplemento del diario La Vanguardia dedicó una página entera a las pinturas de la sala capitular del monasterio de Sijena (Huesca). Siete fotografías mostraban los arcos apuntados, el artesonado dorado y policromado y escenas bíblicas como "Un ángel enseña a Adán a trabajar la tierra" o "Caín y Abel presentan sus ofrendas".

Era uno de los últimos testimonios de uno de los grandes conjuntos pictóricos del románico europeo antes de que el incendio revolucionario de la Guerra Civil abrasara el monasterio y abriera un contencioso que, 90 años después, sigue sin resolverse: las pinturas permanecen en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), mientras el Gobierno de Aragón reclama su devolución amparado en una sentencia firme del Tribunal Supremo.

El Supremo exige su devolución, pero el MNAC advierte riesgos en el traslado

Rubén Amón, el presentador de La Cultureta, arrancaba así el programa especial que se ha emitido desde el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, con la vicepresidenta y consejera de Cultura, Mar Vaquero, y la historiadora del arte Carmen Morte García que han puesto en contexto el valor, la importancia y la situación actual del conjunto.

El artículo de La Vanguardia era toda una "llamada al auxilio", en palabras de Amón, debido al estado de conservación de las pinturas. Tras el estallido de la guerra, las pinturas fueron rescatadas gracias a la técnica del trapo y en 1940 llegaron al MNAC, donde permanecen a día de hoy. Aunque en 1992 la Generalitat invocó un 'acuerdo de priora' con la Orden de San Juan para mantener la custodia, no es suficiente para acreditar la prioridad.

Si bien, las religiosas acabaron cediendo al Gobierno de Aragón el ejercicio de las acciones para reclamar su regreso, empezó un largo recorrido que ha llegado al Tribunal Supremo, que confirma que deben regresar a Sijena. Sin embargo, el MNAC advierte de los riesgos de su traslado.

La importancia de las pinturas y por qué deben volver a su lugar de origen

"Son únicas en el mundo", ha explicado la historiadora Carmen Morte, porque es pintura mural de un monasterio vinculado a la reina Sancha de Castilla y al Reino de Aragón. Por ello, reclama su vuelta, porque "la única manera de entender lo que suponen esas pinturas es verlas donde fueron creadas".

Mar Vaquero ha centrado su discurso en la sentencia del Tribunal Supremo, que indica que las pinturas "tienen que volver al lugar de origen" y que "no es una cuestión territorial o una cuestión política": "Las sentencias están para cumplirse, eso es lo que ocurre en un Estado democrático".

En este sentido, la consejera de Cultura y Deporte ha recordado que el caso es "cosa juzgada" y ha asegurado que las pinturas "volverán a pesar de todos los obstáculos y las dilaciones con las que nos estamos encontrando", como por ejemplo, los incumplimientos del cronograma establecido por el Alto Tribunal.

El Gobierno cuando va a Cataluña sirve de voz al independentismo

Así las cosas, Rubén Amón ha querido saber si el hecho de no trasladarse a Sijena es más político que técnico. Vaquero lo tiene claro: "Tenemos un gobierno de España que, en lugar de defender que se cumplan estas sentencias (…) lo que vemos es que cada vez que va a Cataluña, va haciendo más de activista y sirviendo la voz al independentismo y hace declaraciones como decir que esta sentencia (…) es una vergüenza".

Según la consejera aragonesa, el ministro de Cultura ha llegado a decir que "se está imponiendo el cumplimiento de una sentencia", mientras que la consejera de Cultura de Cataluña ha sostenido que va a poner "todos los obstáculos" para impedir el traslado.

¿Qué pasa si la sentencia del Supremo no se cumple?

El Supremo ha fijado un plazo de 56 semanas para el traslado progresivo de las pinturas y, en el caso de que no se cumplan, Vaquero ha asegurado que el Gobierno de Aragón recurriría a "una ejecución forzosa" y, si fuera necesario, a "una ejecución subsidiaria", porque si la sentencia no se cumple será "por pura voluntad política".

Por su parte, Carmen Morte, ha corroborado esta opinión desde una perspectiva histórica. La sala capitular era el espacio donde las monjas "tenían la palabra", rezaban y se reunían. "Las obras no se hacían porque me gusta y lo hago. No. Se elegía la iconografía" explicó. Sin las pinturas, el visitante "se queda sin nada", porque el mensaje original se quiebra.