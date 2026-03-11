Homenaje a Raúl del Pozo en Más de uno
En Más de uno brindamos un homenaje a Raúl del Pozo con un programa especial en el que voces de la radio, la política y el periodismo despiden al periodista.
Alsina da su último adiós a Raúl del Pozo: "Y ahora sí, cuando quieras y como quieras, Raúl, puedes colgar"
Las tertulias en el Café Gijón, su irrupción en el diario Pueblo o la cobertura de la llegada del hombre a la Luna: la forja del periodista Raúl del Pozo
Muere Raúl del Pozo a los 89 años, cronista de la Transición y referente del periodismo
La despedida entre Manuel Vicent y Raúl del Pozo
Antonio Lucas ha explicado como fue la despedida hace 15 días entre Manuel Vicent y Raúl del Pozo, amigos de toda la vida y vecinos en Madrid.
Antonio acompañó a Manuel desde su casa a la de Raúl, Vicent había comprado varios croissants de Mallorca porque eran los que más le gustaban a Raúl. El periodista sonrió cuando les vió llegar, apenas podía articular palabra y se comió medio croissant.
Al salir, Vicent le dijo a Antonio: "Lo último que ha ingerido este hombre en la vida es un croissant de Mallorca".
Antonio Casado recuerda sus travesuras con Raúl del Pozo
El tertuliano de Más de uno, Antonio Casado ha recordado "sus travesuras" con Raúl del Pozo, Diego Bardón y Cuco Cerecedo, recorriendo un circuito de bares el Café Gijón, al Oliver y la discoteca Carrusel. Y cómo si a a las cuatro de la mañana les llamaban del periódico a cubrir un evento acudían sin falta.
Casado también ha recordado un viaje a Mykonos cuando estaba de moda el nudismo y decidieron darse una sesión de sol en las partes íntimas que acabó con una quemadura muy dolorosa y violenta.
La magnética charla entre Raúl del Pozo y Manuel Vicent en la Cultureta en la que contaban anécdotas sobre Ava Gardner
Uno de los momentos más memorables del paso de Raúl del Pozo por los micrófonos de Onda Cero fue su intervención en un episodio de La Cultureta junto a Manuel Vicent por la presentación de su libro 'Ava Gardner'.
En él ambos periodistas recordaron anécdotas sobre todas las estrellas de Hollywood que visitaron Madrid durante los últimos años de la dictadura y la transición y el revuelo que causó la manera de vivir su libertad. En particular Ava Gardner y como la vio Raúl del Pozo orinando en la calle.
Antonio Lucas, el hijo adoptivo de Raúl del Pozo
El poeta y periodista Antonio Lucas se crió deanbulando por el Café Gijón donde de niño conoció a Raúl del Pozo que lo adoptó como un segundo padre, "hemos pasado muchas cosas juntos".Ha recordado también su forma de escribir con dos dedos "pegándoles unos golpes a las letras que era una barbaridad". La redacción y el Café Gijón eran las dos biosferas en las que le galopaba el corazón ha afirmado Lucas.
Lucas lo ha descrito como algo hipocondriáco, "llegó a tomarse la tensión hasta 80 veces en un mismo día" y ha señalado como siempre paraba los taxis dando un derechazo en medio de la carretera: "Eso lo recordarán todos los taxistas".
Félix Sanz Roldán recuerda la humildad de Raúl del Pozo: "No recibía bien el elogio"
Félix Sanz Roldán expresidente del CNI, fue alumno de Raúl del Pozo en su etapa de maestro, y desde ese momento conversó su amistad. "Era un periodista cuando se sentaba en su mesa, un vividor cuando se sentaba con sus amigos y un seductor hasta el último momento", ha asegurado
Ha afirmado también que "no recibía bien el elogio, era un hombre humilde", una actitud que que se reflejaba en una frase: "Hay que joderse Félix que somos de Cuenca y donde hemos llegado". Se ha mostrado emocionado de hablar sobre él: "Era una gran persona".
Arturo Pérez Reverte: "Fue como dicen los italianos un 'matatore', un seductor en todos los sentidos"
Arturo Pérez Reverte ha recordado en la tertulia de Más de uno la figura Raúl del Pozo, quien fue su amigo durante 40 años. Su satisfacción mayor según el escritor fue que en los últimos años de su vida estuvo rodeado de periodistas jóvenes, a recordado sus palabras de orgullo: "Arturo te das cuenta son, jóvenes, son brillantes y me respetan".
Ha recordado una anécdota en una tertulia con Luis del Olmo en el que se cagó en la puta madre del tertulia Casimiro García-Abadillo.
Ha explicado como encadiló hace dos años a la médica que le trataba, que se enamoró de él. "Fue como dicen los italianos un 'matatore', un seductor en todos los sentidos". Seducía a los amigos, a las mujeres, al periodismo y a todo el mundo. Ha muerto feliz.
La tertulia de Más de uno recuerda a Raúl del Pozo
Antonio Casado, Joaquín Manso, Carmen Morodo, Chema Crespo, Marta García Aller y Rubén Amón recuerdan en la tertulia de Más de uno la figura de Raúl del Pozo. Todos han comenzado contando anécdotas, desde sus obituarios "más graciosos" a su día a día "como si fuera un gran reportaje".
Rafa Latorre homenajea a Raúl del Pozo
"Te desarmaba aquella risa de gamberro. Parecía imposible que ese tipo de apariencia traviesa, sin el más mínimo rasgo de envanecimiento, llevara firmando en el espacio más noble del periódico tanto tiempo que había conseguido que aquel dejara de ser el lugar donde estaba la columna de Umbral", comienza Rafa Latorre en Más de uno este martes en el que despedimos a Raúl del Pozo. "Escribía como si lo fueran a despedir al día siguiente y esa quizás sea la única forma en que un escritor puede procurarse un puesto vitalicio en un periódico. De vez en cuando levantaba el teléfono, llamaba a algún compañero y, sin siquiera saludar, le espetaba: “¿Cómo ves nuestro periódico? ¿Tú crees que podemos seguir viviendo de esto?”. Era una pregunta que llenaba de asombro pues si algo sabía su interlocutor es que si Raúl no seguía viviendo de esto sería porque o esto o Raúl habían muerto", sigue Latorre, que también señala que "para los que hoy escriben su obituario se presenta una dificultad insalvable. Es verdad que pueden echar mano de un millón de anécdotas, como aquella de cuando salió con su amigo Rabal una noche de Madrid y terminaron en Roma en un hotel donde ocurrían prodigios. El problema es que quien de verdad las contaba bien era él, las de verdad y las ben trovatas, que me decían ayer en la Brújula sus directores Pedro Jota y Joaquín Manso. Hoy no te diré hala buen programa. Hoy te diré… Viva el vino".
El cariñoso mensaje de Casa Real
"Despedimos a Raúl del Pozo, escritor de periódicos, periodista de la mejor literatura, corresponsal, enviado especial, reportero siempre, quien mostró en su columnismo extraordinario la precisión que dan las lecturas aquilatadas y la mirada de quien ha atravesado calles, sombras y la orilla de todos los márgenes. Se va el joven reportero de corazón que sentía que tocaba el cielo con las manos al publicar en primera, el mejor relator del ruido de la calle y quien mejor colgaba el teléfono. Otro veterano, otro artesano de la palabra con seis décadas de oficio en lo más alto y amigos a prueba de vida. Para ellos, y para su familia, nuestro abrazo con cariño", reza el mensaje de Casa Real en redes sociales para recordar al periodista.
Los recuerdos de Pilar Cernuda y Rosa Villacastín
Sus compañeros y compañeras le recuerdan con cariño y solo tienen buenas palabras hacia él, como se ha podido escuchar en el programa Por fin, conducido por Jaime Cantizano. Pilar Cernuda ha explicado que "era un periodista excepcional, amigo de sus amigos y uno de los grandes cronistas de la Transición". "Era fácil quererle, se ha ido y deja un hueco grande. En Onda Cero le he conocido y disfrutado", añade.
Otra gran amiga era Rosa Villacastín, con quien coincidió en el diario Pueblo. "Solo tengo enmarcados dos artículos, los dos de Raúl del Pozo. Estuvimos muy unidos. Él era de esas personas que sabías que estaba ahí, que siempre le ibas a encontrar. Decía que hay que ir a los sitios pero sabiendo que vas a volver"
Columnista, corresponsal, cronista y analista
La trayectoria profesional de Raúl del Pozo estuvo marcada por sus facetas como columnista, corresponsal, cronista parlamentario y analista político. Aunque no solo ha dedicado su carrera a la prensa escrita, también participó en numerosos debates de programas de televisión y de radio. Durante muchos años fue colaborador de Luis del Olmo en Protagonistas, donde también hacía comentarios.
Raúl del Pozo nos dejó a sus 89 años
Raúl del Pozo (Mariana, Cuenca, 24 de diciembre de 1936) falleció a los 89 años. Reconocido por ser uno de los referentes en el mundo del periodismo, deja tras de sí una huella imborrable que se ha formado durante más de medio siglo de oficio. Empezó su carrera profesional a los 24 años en el Diario de Cuenca, pero fue en el diario Pueblo donde se forjó profesionalmente. Después pasó por Mundo Obrero, Interviú o El Mundo, donde era columnista y donde publicó la última hace tan solo un mes.
Fue en Onda Cero donde encontró un espacio para expresar con libertad su visión única de la actualidad. Después de Protagonistas, fue tertuliano en Más de uno con Carlos Alsina y desde hace diez años deleitaba a los oyentes con su sección 'Viva el vino'.