Homenaje a Raúl del Pozo en Más de uno

Rafa Latorre homenajea a Raúl del Pozo

"Te desarmaba aquella risa de gamberro. Parecía imposible que ese tipo de apariencia traviesa, sin el más mínimo rasgo de envanecimiento, llevara firmando en el espacio más noble del periódico tanto tiempo que había conseguido que aquel dejara de ser el lugar donde estaba la columna de Umbral", comienza Rafa Latorre en Más de uno este martes en el que despedimos a Raúl del Pozo. "Escribía como si lo fueran a despedir al día siguiente y esa quizás sea la única forma en que un escritor puede procurarse un puesto vitalicio en un periódico. De vez en cuando levantaba el teléfono, llamaba a algún compañero y, sin siquiera saludar, le espetaba: “¿Cómo ves nuestro periódico? ¿Tú crees que podemos seguir viviendo de esto?”. Era una pregunta que llenaba de asombro pues si algo sabía su interlocutor es que si Raúl no seguía viviendo de esto sería porque o esto o Raúl habían muerto", sigue Latorre, que también señala que "para los que hoy escriben su obituario se presenta una dificultad insalvable. Es verdad que pueden echar mano de un millón de anécdotas, como aquella de cuando salió con su amigo Rabal una noche de Madrid y terminaron en Roma en un hotel donde ocurrían prodigios. El problema es que quien de verdad las contaba bien era él, las de verdad y las ben trovatas, que me decían ayer en la Brújula sus directores Pedro Jota y Joaquín Manso. Hoy no te diré hala buen programa. Hoy te diré… Viva el vino".