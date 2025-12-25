Así se grabó 'Scrooge & Marley', la radioficción de Navidad de Alsina

Carlos Alsina no falta a su cita anual con la radioficción de Navidad en 'Más de uno'. En esta ocasión, ahonda en el conocido ‘Cuento de Navidad’ indagando en sus protagonistas, en la verdadera naturaleza de ellos y de su relación, en el pasado de Marley, pero también ironizando sobre la propia mano creadora, Charles Dickens, y en sus motivos e intenciones a la hora de dar forma a estos personajes y sus historias. ¿Y si Scrooge no fuera tan malo y Dickens no fuera tan bueno?

'Scrooge & Marley' dura casi dos horas y está escrita y dirigida por Carlos Alsina. La ficción sonora encuentra así una nueva vuelta de tuerca en la historia más recordada de Charles Dickens, la que todavía hoy da forma a nuestra Navidad.

Asier Etxeandía y Pepe Viyuela le dan la vuelta a este famoso 'Cuento de Navidad' al dar vida a Ebenezer Scrooge y Jacob Marley, respectivamente. A su lado, brillan Leonor Watling, Chelo Vivares, Samuel Viyuela, Nacho Vigalondo y Ángel Luis Martínez. Y completan el reparto las reconocibles voces de Edu Soto, Paloma Porcel, Agustín Jiménez o Carlos Rodríguez Braun, entre muchos otros. Un elenco diverso de rostros del cine y la televisión, la radio y el doblaje, además del inestimable talento de las voces de la propia casa, Atresmedia, y sin olvidarnos de nuestros niños y niñas debutantes.