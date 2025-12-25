CUENTO DE NAVIDAD

Así se grabó 'Scrooge & Marley', la radioficción de Navidad de Alsina

El acontecimiento radiofónico de esta Navidad se llama 'Scrooge & Marley', con Asier Etxeandía y Pepe Viyuela dando la vuelta al Cuento de Navidad. Así se hizo la radioficción navideña de Carlos Alsina.

Escucha 'Scrooge & Marley', la radioficción de Navidad de Alsina

ondacero.es

Madrid |

Así se grabó 'Scrooge & Marley', la radioficción de Navidad de Alsina

Carlos Alsina no falta a su cita anual con la radioficción de Navidad en 'Más de uno'. En esta ocasión, ahonda en el conocido ‘Cuento de Navidad’ indagando en sus protagonistas, en la verdadera naturaleza de ellos y de su relación, en el pasado de Marley, pero también ironizando sobre la propia mano creadora, Charles Dickens, y en sus motivos e intenciones a la hora de dar forma a estos personajes y sus historias. ¿Y si Scrooge no fuera tan malo y Dickens no fuera tan bueno?

'Scrooge & Marley' dura casi dos horas y está escrita y dirigida por Carlos Alsina. La ficción sonora encuentra así una nueva vuelta de tuerca en la historia más recordada de Charles Dickens, la que todavía hoy da forma a nuestra Navidad.

Asier Etxeandía y Pepe Viyuela le dan la vuelta a este famoso 'Cuento de Navidad' al dar vida a Ebenezer Scrooge y Jacob Marley, respectivamente. A su lado, brillan Leonor Watling, Chelo Vivares, Samuel Viyuela, Nacho Vigalondo y Ángel Luis Martínez. Y completan el reparto las reconocibles voces de Edu Soto, Paloma Porcel, Agustín Jiménez o Carlos Rodríguez Braun, entre muchos otros. Un elenco diverso de rostros del cine y la televisión, la radio y el doblaje, además del inestimable talento de las voces de la propia casa, Atresmedia, y sin olvidarnos de nuestros niños y niñas debutantes.

Así se grabó 'Scrooge & Marley', la radioficción escrita y dirigida por Alsina
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer