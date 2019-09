Escuche a sus vecinos: The Frinchers y José Emilio

Juan Valderrama nos trae todas las canciones que todos los oyentes nos han mandado. Escuchamos a The Frinchers a ritmo de su canción 'Are you running'. José Emilio, de un pueblo de Guadalajara. Además oímos a Ander Viaña, que está luchado por hacerse un hueco en el mundo de la música. Terminamos con el culto al líder que podrás escucharlo el próximo martes a las 6:00.