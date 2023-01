Juan Valderrama: "El purismo nunca ha terminado de aceptar a mi padre y de ponerlo en el lugar que le corresponde"

En 'Julia en la onda' hablamos con Juan Valderrama sobre 'Juanito cogió su sombrero' una experiencia sonora en el que nos trae las mejores anécdotas de la vida de su padre, Juanito Valderrama, algunas de ellas con Francisco Franco, que se puede escuchar en Sonora.

"Esto nace de sus memorias", recuerda y explica la relación que tuvo con su progenitor. "Yo he sido una mascota de mi padre, compartía conmigo muchas confidencias", dice. Con esta experiencia sonora asegura que intenta "narrar la historia de un ser humano que tuvo que vencer todas las dificultades del mundo".

Valderrama comenta que a su padre "le pasó todo lo bueno, lo malo y lo regular que le pudo pasar a un artista". Y alega que a pesar de su fama, "era un gran desconocido" y apunta: "el purismo nunca ha terminado de aceptar a mi padre y de ponerlo en el lugar que le corresponde".

Asimismo, defiende que su padre era un "niño prodigio" y todos los artistas de la época querían meterlo en sus espectáculos. Sin embargo, también rememora las dificultades que tuvo su padre cuando se enfrentó a su familia para poder ser cantaor flamenco.

Además, Juan Valderrama destaca del momento en el que sus padres se conocieron, cuando ella tan solo tenía 11 años y fue a pedirle un autógrafo. "Yo he conocido el amor porque lo he visto, ellos han sido la pareja que más se han querido que he visto en mi vida", declaran.