El dombenitense Pedro Porro devuelve a Extremadura a un Mundial de Fútbol tras la presencia de Morientes en la cita del 2002

Extremadura volverá a estar representada en un Mundial de fútbol, 24 años después de la presencia del delantero Fernando Morientes en Corea/Japón 2002, con la convocatoria del lateral Pedro Porro para el de 2026, que se disputará en se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El defensa del Tottenham (Don Benito -Badajoz-, 1999) debutó con la selección española en 2021, en un partido contra Georgia (1-2) en el que salió de titular.

Desde entonces suma otros 15 partidos con el combinado de Luis de la Fuente.

La primera convocatoria de Pedro Porro con la selección se produjo 20 años después de que el portero del Real Madrid, César Sánchez, fuera el último extremeño en representar a la región.

El guardameta jugó su único partido como internacional en agosto de 2000, en el que España perdió 4-1 frente a Alemania.

Porro, que ha militado también en Girona, Valladolid y Sporting de Portugal, en los dos últimos cedido por el Manchester City, ni siquiera había cumplido su primer año de vida.

El lateral derecho atesora en su carrera, entre otros títulos, el de campeón de la liga lusa, con el Sporting de Portugal en 2021, y el de la UEFA Europa League, con el Tottenham (2025).

Únicamente 16 extremeños han jugado con la selección española de fútbol.

Rafael Gordillo encabeza la lista con 75 partidos cuando militaba en el Real Betis y en el Real Madrid.

Le sigue Fernando Morientes, con 47 encuentros, que fue llamado a la selección cuando pasó por Real Madrid, Mónaco, Liverpool y Valencia, y Manolo Sánchez (Atlético de Madrid) con 28.

El pionero fue Joaquín Vázquez, que jugó con la selección española en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, donde ganó la medalla de plata.

Diego Lozano, Adelardo, Melo, Ochoa, Marina, Valverde, Higuera, Cuéllar, Ito, Víctor Fernández y César Sánchez fueron el resto de extremeños que jugaron con la selección.

Únicamente cuatro de ellos han jugado un Mundial: Adelardo -Chile 1962-, Gordillo - España 1982 y México 1986-, Manolo Sánchez -Italia 1990- y Morientes -Francia 1998 y Corea/Japón 2002