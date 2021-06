La Brújula del Verano 30/06/2021

Hemos comenzado esta nueva etapa veraniega con La Brújula del Verano. Gonzalo Palafox nos ha contado la última hora deportiva y Rosana Güiza ha presentado el nuevo concurso, que este mes va a tener un premio muy muy fresquito. Tamara Guijarro ha salido a la calle para preguntar si le gusta o no el verano. José Peláez está en contra y Juan Valderrama a favor. Los técnicos del verano son los de las piscinas, el aire acondicionado, puesta a punto de los coches en los talleres y, cómo no, no podía faltar un buen tirador de cañas, en este caso, el mejor, el campeón de España de 2019, Miguel Pampín. Acabamos con la primera parada en nuestro particular Camino de Santiago: hoy Roncesvalles. El Prior de la Colegiata nos ha acercado hasta allí.