Investigadas dos personas por sustraer maquinaria de un contenedor de obra en Jarandilla de la Vera

La Guardia Civil investiga a dos personas como supuestas autoras de un delito de hurto, tras la sustracción de diversa maquinaria y herramientas de construcción, de un contenedor de obra situado en una calle de la localidad de Jarandilla de la Vera (Cáceres), valoradas en aproximadamente 600 euros.

Durante las gestiones practicadas para el esclarecimiento de los hechos, los agentes localizaron a un testigo que manifestó haberse cruzado con dos personas cuando estaban mirando en el contenedor de obra.

Aunque indicó no conocer su identidad ni ser vecinos de la localidad, aportó una descripción física y de la vestimenta que llevaban y, a partir de la información obtenida, los agentes realizaron labores de vigilancia y diversas identificaciones en Jarandilla de la Vera y localidades próximas, con el objetivo de localizar a los posibles autores, resultando inicialmente negativas todas las gestiones.

Finalmente, el pasado día 18 de mayo, agentes que se encontraban fuera de servicio observaron a dos personas cuya vestimenta coincidía con la descripción facilitada por el testigo.

Ante esta circunstancia, solicitaron apoyo de una patrulla uniformada y, una vez identificadas y tras ser preguntadas por los hechos que estaban siendo investigados, ambas personas reconocieron su participación en el hurto e hicieron entrega voluntaria de las herramientas y materiales sustraídos, que posteriormente fueron devueltos a su legítimo propietario.

La Guardia Civil instruyó diligencias por un delito de hurto, que han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y a la Adscripción Permanente de la Fiscalía de Plasencia (Cáceres).

Asimismo, se formularon dos propuestas de sanción por infracción de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, por estancia irregular en territorio nacional, siendo citadas ambas personas en dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Cáceres.