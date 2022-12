Juan Valderrama: "Mi padre era tan célebre que el personaje se comió a la persona"

La historia de Juanito Valderrama es la historia del flamenco, de la copla, de la canción popular española, pero también es la historia de España. Su apasionante vida -por medio le pillaron varias dictaduras, una guerra, una posguerra- es contada ahora por una serie documental que se acaba de estrenar en Sonora. 'Juanito cogió su sombrero', diez capítulos que ha escrito y que narra una de las personas que mejor le han conocido, porque para eso es su hijo, y para eso se llama también Juan Valderrama.

Una biografía descarnada de Juan Valderrama

Se trata de una historia distinta, donde se cuenta una visión diferente de Juanito Valderrama como persona. "Mi padre era tan célebre que el personaje se comió a la persona, era un icono pero realmente es un gran desconocido", cuenta en 'Más de uno' su hijo, que ha intentado acercar a la gente joven a la historia de su padre.

Si en el arte no hay verdad, no vale de nada

Desde el punto de vista sonoro, 'Juanito cogió su sombrero' es un trabajo excelentemente realizado y cuidado, un género nuevo donde se combina la literatura con el encanto de las radionovelas. El viaje por la vida de su padre ha sido en ocasiones doloroso porque se trata de una biografía descarnada.

La verdad y honestidad en la historia

Juan Valderrama asegura que ha escrito desde la verdad "porque si un hijo escribe de su padre y no hay honestidad ni verdad, tanto en las luces como en las sombras, esto no vale nada. Si en el arte no hay verdad, no vale", sostiene.

Con 'Juanito cogió su sombrero' también se conocen facetas desconocidas del cantante. Su hijo, por su parte, admite que ha descubierto la capacidad que tenía su padre de no mezclar el arte con sus creencias políticas y "no aprovechar en ningún caso su fama para conseguir nada que no fuera honestamente como cualquier ciudadano".