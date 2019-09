En ¡Cómo está el patio! el periodista Alfonso Rojo repasa la actualidad política con su particular punto de vista. Comenta la victoria de Sánchez en las primarias del PSOE, por el que él no apostó. "El triunfo de Sánchez es una pequeña tragedia para Podemos", "luchan por el mismo electorado", asegura Rojo. Además hablamos con el socialista y ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a raíz de la publicación de una noticia falsa en la que se decía que abandonaba el PSOE para fundar un nuevo partido, y de la que algunos medios se hicieron. "Me lo contó mi hija y no me extrañó la difusión del bulo, lo que me extrañó es que un director de informativos cayera en la trampa". Ibarra también da su opinión sobre la victoria de Sánchez en las primarias y sobre lo que ocurrirá en el PSOE a partir de ahora.