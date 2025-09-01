Alfonso Rojo: “Irnos a la Plaza de Sota Vila es un mal necesario porque permite mantener activo el servicio de productos frescos para residentes y turistas”

En Onda Cero Ibiza y Formentera hemos cogido el micrófono verde para marcharnos hasta la plaza de Sota Vila, al pie de las murallas de Ibiza y al inicio de la calle Anibal, la popular calle de las farmacias, y conocer como están viviendo los comerciantes que estaban en el Mercat Vell su traslado temporal debido a las obras de esta infraestructura del barrio de la Marina de Vila.

En este sentido, el presidente de PIMEEF, Alfonso Rojo, ha asegurado que “están contentos por este traslado que vemos como un mal necesario ya que la reforma del Mercat Vell debía realizarse cuanto antes para mejorar las instalaciones”.

Los plazos de los trabajos son de unos cuatro o cinco meses y por ello, en la plaza se han instalado los puestos de alimentación, incluyendo frutas, verduras, especias y bocadillos, mientras que los artesanos fueron reubicados en otros puntos de venta designados por el Ayuntamiento y en este aspecto Rojo ha destacado que esta solución “permite mantener activo el servicio de productos frescos, especialmente para los residentes del barrio de La Marina, muchos de ellos personas mayores con movilidad reducida”.

Los paradistas del Mercat Vell ahora esta en Sota Vila | Redacción

El presidente de PIMEEF también ha resaltado la importancia “de preservar la esencia del mercado ya que los paradistas han sido durante décadas los responsables de mantener viva la tradición y la identidad comercial del Mercat Vell y porque también suponen un atractivo turístico entre visitantes que valoran la frescura y cercanía de los productos, cultivados y traídos directamente por los agricultores locales”.

Por último, en cuanto al balance de temporada, Alfonso Rojo ha indicado que sectores como la restauración y el comercio de PIMEEF han tenido unos meses “complicados” debido a los cambios en los hábitos de gasto de los turistas, con estancias más cortas y un aumento de costes de transporte y alojamiento aunque también confía en que la reubicación temporal del mercado y la calidad de los productos ofrecidos “permitirán mantener la actividad y asegurar la continuidad del pequeño comercio en Ibiza”.