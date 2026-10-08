"Cuando no inviertes, estás dejando dinero en la mesa": los consejos de la banca privada de ING sobre tu capital

Ahorrar no basta para hacer crecer el patrimonio. Pablo Porres defendió en una entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno la necesidad de dar el paso hacia la inversión y puso como ejemplo la evolución de 1.000 euros desde 2005. Según explicó, mantener ese dinero en una cuenta permite alcanzar 1.200 euros, mientras que invertirlo eleva la cantidad hasta 1.750 euros.

España ahorra, pero invierte menos que el resto de Europa

Porres señaló que España es un país de ahorradores y destacó que esa capacidad de ahorro contrasta con el bajo nivel de inversión.

"España efectivamente es un país de ahorradores. Somos de hecho el país de Europa que menos invierte y por lo tanto que más ahorra", explicó.

El director de Banca Privada de Inversión de ING consideró que esa situación implica una oportunidad perdida para quienes mantienen sus ahorros sin dar el paso hacia la inversión. Para explicarlo, recurrió a un ejemplo concreto.

"Un ciudadano español con 1.000 € en el año 2005, si los depositantes los hubiese depositado en cuenta hoy tendría 1201 20% de rentabilidad, que no está mal. Si los hubiese invertido tendría 1750 es dos veces y media más", señaló.

Cuando uno no invierte se está dejando dinero en la mesa

ING sitúa en dos las principales barreras para invertir

El experto identificó dos obstáculos que frenan a quienes quieren empezar a invertir: el desconocimiento y la falta de recursos. Por un lado, aparece el miedo a invertir sin conocimientos suficientes; por otro, la percepción de que hace falta disponer de mucho dinero.

ING intenta reducir ambas barreras mediante sus canales digitales y material pedagógico. Porres explicó que la aplicación y la web incorporan contenidos para ayudar a los clientes a superar sus dudas.

"Tenemos la app, tenemos la web y en este punto es completamente llena de material pedagógico que ayuda un poco a superar esos miedos y esas barreras cognitivas a invertir", afirmó.

La entidad también facilita el acceso a sus productos de inversión desde cantidades reducidas. "Toda la inversión en ING. ETFs fondos está disponible desde un euro y desde el sofá de tu casa", destacó.

La inversión exige un horizonte de entre tres y cinco años

Porres también puso el foco en el plazo. La inversión implica riesgos y requiere mantener una perspectiva temporal suficiente para que los resultados puedan materializarse.

"La inversión conlleva riesgos y es importante hacerlo con conciencia", explicó.

El director de Banca Privada de Inversión de ING situó entre tres y cinco años el horizonte mínimo que considera necesario para una inversión.

"Necesita un plazo para que los resultados de los que hemos hablado se materialicen por lo menos de 3 a 5 años", señaló.

ING amplía su oferta con una banca privada digital

La apuesta por la inversión también se refleja en el lanzamiento de la nueva propuesta de banca privada de ING. Porres explicó que la entidad atiende a clientes que acumulan patrimonios más elevados y que necesitan servicios diferentes a los de la banca digital tradicional.

ING cuenta, según explicó, con una clientela de casi cinco millones de personas y una elevada vinculación con su modelo digital. Dentro de ese grupo, algunos clientes alcanzan patrimonios importantes y buscan asesoramiento y planificación patrimonial.

"Hay muchos de esos clientes que han construido patrimonios importantes y quieren seguir estando con nosotros, pero tienen necesidades diferentes", explicó.

Porres situó precisamente ahí el objetivo de la nueva banca privada: ofrecer asesoramiento y planificación patrimonial a los clientes con mayores patrimonios.

Una banca privada digital con más de 40 profesionales

La propuesta de ING combina la autonomía digital con el acompañamiento personal. Porres definió el modelo como la primera banca privada 100% digital de España, pero con una atención humana para las operaciones más complejas.

"Nos gusta decir que somos la primera banca privada 100% digital de España, pero más humana que nunca", aseguró.

La entidad cuenta con un equipo de más de 40 profesionales especializados en asesoramiento y planificación financiera. Estos profesionales acompañan a los clientes cuando necesitan una atención más cercana.

Porres explicó que la combinación de ambos modelos constituye una de las principales características de la propuesta de ING: "Esa combinación de lo digital para todo y lo humano cuando el cliente lo necesita".